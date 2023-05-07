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Akşener: Biz iktidar olduğumuzda Kandil'i dümdüz edeceğiz, dümdüz

"Biz iktidar olduğumuzda Kandil'i dümdüz edeceğiz, dümdüz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 18:45, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 19:00
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Akşener: Biz iktidar olduğumuzda Kandil'i dümdüz edeceğiz, dümdüz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz iktidar olduğumuzda Kandil'i dümdüz edeceğiz, dümdüz." dedi.

Partisince Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Akşener, seçimlerin vatandaş için bayram olduğunu söyledi.

"Biz iktidar olduğumuzda Kandil'i dümdüz edeceğiz, dümdüz." diyen Akşener, "terörle mücadele şartlarının, herkesin kolayca terörle ilişkilendirilmesi nedeniyle ciddiyetsiz hala getirildiğini" öne sürdü.

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Millet İttifakı'nın terörle işbirliği yaptığı" yönündeki iddialarını eleştirerek, "Hadi bakalım, çıksın söylesin; PKK kanlı ve ayrılıkçı eli silahlı hain terör örgütüdür. Sonuna kadar mücadele etmek haktır. PKK'lı birine müsamaha göstermek yanlıştır." diye konuştu.

Deprem gerçeğinin göz önünde bulundurulması gerektiğine de değinen Akşener, iktidara geldiklerinde Türkiye'de kentsel dönüşüm projelerini hayata geçireceklerini anlattı.

Harama el uzatılmadığı, haksızlık ve israf edilmediği zaman ülkenin kaynaklarının yeterli olduğunu söyleyen Akşener, "Sadece sınırdaşlarımızla yaptığımız ticaretimizin hacmi 7 trilyon dolar. Peki biz Esad'la niye kavga ettik? Karşılığı Suriyeli göçmenler. Sakarya, en fazla sığınmacı barındıran iller bazında 12. sırada. Allah nasip ederse 14 Mayıs akşamı sizin helal oylarınızla bu işi hallettikten sonra, 2 yıl içinde sığınmacıların tümü memleketlerine gidecek." şeklinde konuştu.

Akşener, seçimi kazanmalarının ardından tüm köy okullarını hemen açacaklarını, bir ay içinde 100 bin, daha sonra da 150 bin öğretmen ataması yapacaklarını ve EYT'de staj mağdurlarının sorunlarını çözeceklerini kaydetti.

Kurban hisselerinin yüksek olması nedeniyle çoğu vatandaşın kurban kesemeyeceğini ifade eden Akşener, emeklilerin bayram ikramiyesinin 15 bin lira olacağını, dul ve yetim maaşlarının da bu rakamlara çekileceğini anlattı.

Meral Akşener, şehit yakınları ve gazilerin isteklerini hemen yerine getireceklerini ve İstanbul Sözleşmesi'ni mutlaka hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da konuşma yaptığı mitingde Akşener, partisinin milletvekili adaylarını tanıttı.

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