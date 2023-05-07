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AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'ndan 'miting alanı' açıklaması:

"Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve CHP Erzurum İl Başkanlığı, Yeni Miting Alanı'nı dolduramayacağı için ucuz mağduriyet edebiyatı yaparak, yine yalan ve iftiraya başvurmuştur. 'Miting yapmamıza izin verilmiyor' imajını oluşturmaya çalışan bu zihniyet, kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Kaldı ki toplanma alanının miting alanı gibi gösterilme çabası komik bir propagandadır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 19:24, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 19:27
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AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'ndan 'miting alanı' açıklaması:

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingiyle ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Küçükoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Erzurum İl Başkanlığı kamuoyunu yanıltıcı bilgiler paylaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"4 Mayıs'tan itibaren gösteri, miting gibi faaliyetlerle ilgili izinler ve yetkiler İl Seçim Kurullarının uhdesine geçmiştir. Miting ve gösteri yapmak isteyenler İl Seçim Kurulu'na müracaat eder ve gerekli izin sonrası istenilen alanlar tahsis edilir. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve CHP Erzurum İl Başkanlığı, Yeni Miting Alanı'nı dolduramayacağı için ucuz mağduriyet edebiyatı yaparak, yine yalan ve iftiraya başvurmuştur. 'Miting yapmamıza izin verilmiyor' imajını oluşturmaya çalışan bu zihniyet, kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Kaldı ki toplanma alanının miting alanı gibi gösterilme çabası komik bir propagandadır. Miting yapacak cesareti olmayanların, aziz milletimizin hasletlerinden uzak olan terör sevicilerine en güzel cevabı, en güzel tokadı sandıkta aziz milletimiz verecektir."

Talep edilen yerin miting alanı olmadığını belirten Küçükoğlu, açıklamasında, "Havuzbaşı Meydanı'nda yatırım ve projelerimizin açılış ve teşhiri sürekli yapılmaktadır. Hal böyleyken asılsız iddia ve söylemlerle şahsımız ve Erzurum Büyükşehir Belediyemizi hedef haline getirenleri şiddetle kınıyorum. Söz konusu alanın sürekli olarak Erzurum Büyükşehir Belediyemiz tarafından teşhir alanı olmasına rağmen, partimize ve seçim çalışmalarımıza yönelik provokasyonlara meydan vermemek adına araçlarımız Kent Meydanı'ndan çıkartılmıştır. Muhalefet ittifakının her fırsatta yaptığı mağdur rolüne karşı kadim şehir Erzurum'un, yerel yönetimlerde duayen isim olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e karşı iftira, ve ithamlara fırsat vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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