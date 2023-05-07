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İmamoğlu'na Erzurum'da provokasyon

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da taşlı saldırıya uğradı. Polis ekiplerinin saldırganlara müdahale etmemesi nedeniyle İmamoğlu konuşmasını sonlandırarak bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 19:37, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 19:39
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İmamoğlu'na Erzurum'da provokasyon

Erzurum'da, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırı düzenlendi. Bir süre otobüs üstünde konuşan İmamoğlu daha sonra otobüse geçti.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Taşlı saldırganlara müdahale etmeyen polis ekiplerine tepki gösteren İmamoğlu, "Bunu seyreden polisler, biz de sizi seyrediyoruz!" diye konuştu.

İmamoğlu şunları kaydetti:

"Bu şehrin valisi, emniyet müdürü biz de sizi seyrediyoruz. Hiç sorun yok. Aldatılmış gençler olabilir. Aldatılmış yöneticiler olabilir.

Burada yaralanan vatandaşlar var siz seyrediyorsunuz polisler. Erzurum Valisi, Erzurum Belediye Başkanı... Hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım. İnsanları tahrik ediyorsunuz."

İmamoğlu, daha sonra bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

YARALILAR VAR

Öte yandan miting alanında bulunan bazı yurttaşların saldırı nedeniyle yaralandığı öğrenildi.

SALDIRI SONRASI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ekrem İmamoğlu açıklamalarında şunları kaydetti:

"İki gün öncesinden itibaren çağrılar yapıldı. Gün içerisinde biz hem Sivas'ta hem de Çorum'da miting yaptık sonra Erzurum'a geldik. Büyükşehir Belediyesi Büyük bir nezaketsizlik göstererek 40-50 tane otobüsü yığarak nezaketsizlik yaptı. Sonra vali ile irtibat kuruldu. Valinin aynen ifadesi söylüyorum. 5 bine yakın polisimiz de gerekli tedbirler alınmıştır hiçbir sorun yok zaten otobüsler de yerinde çekiliyor demiştir. Akabinde havalimanında karşılamayla beraber konuşmayı yapacağımız alana vardık.

"BENİM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE 10-15 İNSAN YARALANDI"

Bu esnada orada biriken bir kalabalığın olduğunu gördük. Biz Erzurum'da vatandaşıma seslenecek. Bir baktık her yerden taş yağıyor. Polislerin hiçbirisi kılını kıpırdatmadı. Orada TOMA var taşlar alınıyor bize taşlar atılıyor. Biz otobüsün üstüne çıktık bize taşlar atılıyor. Yapılan müdahaleyle beraber 5. dakika konuşmamı kestim. Bize atılan taşlar bizim üstümüzden insanların üstüne düştü 10-15 kişi yaralandı. Ben de arabanın içine girdim. Taş trafiği girince vatandaşlar da çekilmeyince vatandaşları uyardım.

"AK PARTİ'Lİ VE MHP'Lİ GRUP"

Polisleri uyardım müdahale etmezseniz suç duyurusunda bulunacağım ve akabinde arabayla oradan ayrıldım. Arabamızın camlarını ve müdahaleyi görüyorsunuz. Zaten olay tamamen orada. Bir tarafta 200 kişiyi geçmez. Ben kalabalığı bilirim. Bir tarafta da 200 kişilik Ak Partili olduğu söylenen bir grup vardı. Ne onlar Ak Partili ne diğerleri ülkücü.

"ELİNDE TÜRK BAYRAKLI İNSANLARA TAŞLI SALDIRI MEMLEKETİ BÖLME ANLAYIŞIDIR"

Seçime giderken ortaya konan bu davranın biçimi kabul edilemez. En geç 20 dakika içinde oradaki inşaların can güvenliğini sağladık diye bir açıklama yapılana kadar bekleyeceğim. Gerekirse yaralıları ziyaret edeceğim. Erzurum'a yakışmayan bir vali ve yönetim. Bu iradenin tepesinde kim varsa İçişleri Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı'na kadar sorumludur. Yaralılar hakkında bilgi almadan Erzurum'u terk etmeyeceğim. Elinde Türk bayraklarıyla milli duyguları en üst seviyede olan insanlıları taşlatan bir anlayış bu memleketi bölme anlayışının sahibi olan bir anlayıştır buna karşı mücadelemiz devam edecektir."

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