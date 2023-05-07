Karabük'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yaralılardan Sakine D, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar, kaza mahalline sevk edilen sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, sürücü, eşi Sakine ve kızları İrem, İpek ile Sinem D. yaralandı.

Karabük'ten ilçeye giden Seyfi D. yönetimindeki 78 SJ 009 plakalı otomobil, Yağlıca köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

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