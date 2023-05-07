Karabük'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 21:26, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 21:26
Karabük'ten ilçeye giden Seyfi D. yönetimindeki 78 SJ 009 plakalı otomobil, Yağlıca köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada, sürücü, eşi Sakine ve kızları İrem, İpek ile Sinem D. yaralandı.
Yaralılar, kaza mahalline sevk edilen sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Sakine D, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.