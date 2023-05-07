Elazığ'da arazide erkek cesedi bulundu.

Ekiplerce yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 66 yaşındaki Hıdır A. olduğu tespit edildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde arazide hareketsiz yatan birini fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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