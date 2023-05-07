Elazığ'da arazide erkek cesedi bulundu
Elazığ'da arazide erkek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2023 22:10, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2023 21:53
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde arazide hareketsiz yatan birini fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Ekiplerce yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 66 yaşındaki Hıdır A. olduğu tespit edildi.
Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Hıdır A'nın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.