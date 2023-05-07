Şırnak'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Hisarkapı köyünde akşam saatlerinde evine giden Temer Temel (48) kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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