8 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi'nde, "Balkanlar ve Avrupa: Ortak Geçmişten Ortak Geleceğe" konulu konferansa iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

3- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Adana mitingine katılacak.

(Adana/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Ümraniye'de kadın seçmenlerle kahvaltıya, Üsküdar'da Gençlik Buluşması'na katılacak, İstanbul Site ve Tesis Yöneticileri ile buluşacak, Beykoz'da Giresunlular Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/12.00/14.00/20.00)

2- Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, sivil toplum kuruluşlarını ve esnafı ziyaret edecek, gençlerle bir araya gelecek.

(Gaziantep/Kilis/09.30-19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa milletvekili adayı Mustafa Varank, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerini ziyaret edecek.

(Bursa/12.00/14.00/16.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Vahit Kirişci, su verimliliği seferberliği eğitim programına ve tarım sektörü temsilcileriyle toplantıya katılacak, ardından AK Parti Keskin ilçe mitingine iştirak edecek ve tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelecek.

(Kırşehir/10.30/11.00/Kırıkkale/15.30/18.30)

3- Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun milletvekili adayı Mehmet Muş, "Samsun İli Yatırım ve İhracat Zirvesi"nin açılış konuşmasını yapacak.

(Samsun/10.30)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, Arsin Organize Sanayi Bölgesini, AK Parti Yomra İlçe Başkanlığını, Yomra Sancak Mahallesi esnafını ziyaret edecek, Kaşüstü Seçim İrtibat Ofisi açılışını yapacak, esnafı ziyaret edecek, Yomra ilçe mahalle muhtarları ile toplantıda buluşacak, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti 2022 Başarılı Gazeteciler Yarışması Ödül Töreni ile Şoförler Odası ve Servis Araçları yönetimi ile istişare toplantısına iştirak edecek, ardından Trabzonspor-Ankaragücü karşılaşmasını izleyecek.

(Trabzon/10.30/13.30/14.00/15.00/15.30/16.00/18.00/19.00/20.00)

5- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Valiliği ziyaret edecek, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasında basın açıklaması yapacak, konteyner kente gidecek, ardından Malatya Valiliğini ziyaret edecek, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında basın açıklaması yapacak ve konteyner kente ziyarette bulunacak.

(Adıyaman/09.30/10.30/11.30/Malatya15.00/16.00/17.30)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ile 2022 yılına ilişkin yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Prof. Dr. Haluk Dursun Kültür, Medeniyet ve Gençlik Sempozyumu"na katılacak, Tevfikiye Camisi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00/13.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bayraklı Sevgi Yolu'nda esnaf ziyareti gerçekleştirecek, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfını ziyareti edecek, Alsancak'ta E-spor etkinliğine katılacak.

(İzmir/12.00/14.30/20.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesi Trabzonspor-MKE Ankaragücü ve Galatasaray-Medipol Başakşehir maçlarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/İstanbul/20.00)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5'incilik mücadelesi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00)