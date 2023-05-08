24. Kumluca Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban başpehlivan oldu

Soylu: İmamoğlu gelmiş geçmiş en büyük sahtekardır
Soylu: İmamoğlu gelmiş geçmiş en büyük sahtekardır
Bankadan Şok, %1.19 Faizli Kredi!
Bankadan Şok, %1.19 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
'Mahkum olmayan KHK'lıların iadesi son derece anlamsız ve hukuken geçersizdir'
'Mahkum olmayan KHK'lıların iadesi son derece anlamsız ve hukuken geçersizdir'
Kamu kurumu 450 siteye siber saldırı girişiminde bulun 32 kişiye gözaltı
Kamu kurumu 450 siteye siber saldırı girişiminde bulun 32 kişiye gözaltı
Gözler MEB'de...45 bin öğretmen bugün atanacak
Gözler MEB'de...45 bin öğretmen bugün atanacak
Emeklilikte az primle yüksek maaş avantajı
Emeklilikte az primle yüksek maaş avantajı
Seçim sonrası 'dolar ne olur?'
Seçim sonrası 'dolar ne olur?'
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten kentteki gerginlikle ilgili açıklama
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten kentteki gerginlikle ilgili açıklama
'İnşallah önümüzdeki hafta balkon konuşmasını beraber yapacağız'
'İnşallah önümüzdeki hafta balkon konuşmasını beraber yapacağız'
Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs'a odaklanın
Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs'a odaklanın
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
İÜ yanlış bilgilendirme içeren köşe yazısı hakkında açıklama yaptı
İÜ yanlış bilgilendirme içeren köşe yazısı hakkında açıklama yaptı
Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu
Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu
Bir kent yeniden kuruluyor! Depremin merkez üssünün son hali
Bir kent yeniden kuruluyor! Depremin merkez üssünün son hali
45 bin öğretmen ataması yarın yapılacak
45 bin öğretmen ataması yarın yapılacak
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi açıldı
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi açıldı
Amerikan üniversitesine Türk rektör
Amerikan üniversitesine Türk rektör
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Seçimlere bir hafta kaldı: İşte seçimle ilgili bilinmesi gerekenler
Seçimlere bir hafta kaldı: İşte seçimle ilgili bilinmesi gerekenler
Deprem bölgesinde yeni tehdit: Acillere başvurular arttı
Deprem bölgesinde yeni tehdit: Acillere başvurular arttı
'Kılıçdaroğlu'nun büyük projesi 2 yıl önce hayata geçirildi'
'Kılıçdaroğlu'nun büyük projesi 2 yıl önce hayata geçirildi'
Yurt dışında rekor katılım: 1 milyon 488 bin oy kullanıldı
Yurt dışında rekor katılım: 1 milyon 488 bin oy kullanıldı
Çok parçalı Meclis: TBMM'de en az 17 parti olacak
Çok parçalı Meclis: TBMM'de en az 17 parti olacak
3 milyon doları elden teslim etmiş
3 milyon doları elden teslim etmiş
Gabar'a rafineri: Türkiye'nin en büyük petrol keşfi
Gabar'a rafineri: Türkiye'nin en büyük petrol keşfi
Seçim takvimi işliyor: Propaganda konuşmaları başlayacak
Seçim takvimi işliyor: Propaganda konuşmaları başlayacak
Bakan Koca'dan 'saç ekimi' açıklaması
Bakan Koca'dan 'saç ekimi' açıklaması
Kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı: 12 ölü 31 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı: 12 ölü 31 yaralı
Erdoğan: Kumpası biliyordun da neden ortak oldun?
Erdoğan: Kumpası biliyordun da neden ortak oldun?
Ana sayfaHaberler Spor

24. Kumluca Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban başpehlivan oldu

Kumluca ilçesinde 24'üncü Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen yağlı güreşlerde İsmail Balaban başpehlivan oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 07:06, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 07:07
Yazdır
24. Kumluca Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban başpehlivan oldu

Kumluca Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen güreşlere, yaklaşık bin 100 güreşçi katıldı. 66'sı başpehlivan olmak üzere 13 kategoride sporcular, rakiplerini mağlup edebilmek için çaba sarf etti.

Güreşlerin açılışında konuşan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, bu yıl güreşleri üç gün yerine bir günde tamamlamak zorunda kaldıklarını, bunun da Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'ndan kaynaklandığını söyledi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş'i istifaya davet eden Köleoğlu, Kumluca Belediyesi olarak ata sporu yağlı güreşe büyük destek verdiklerini de hatırlattı.

Finalde Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban ve Hüseyin Gümüşalan karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk dakikalarında ayağından sakatlanan Gümüşalan, sağlık ekibinin uyguladığı tedavinin ardından güreşe devam etti. Ani bir atakla rakibini ters düşüren İsmail Balaban, başpehlivanlık kariyerinde ilk defa 24'üncü Kumluca güreşlerinde başpehlivanlığı kazandı. Güreşlerde yapılan ağalık ihalesini ise iş insanı Levent Özdemir bir milyon 77 bin lirayla kazandı.

Kupa töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başpehlivan İsmail Balaban, güreş sezonunun yeni başladığını ve sezona iyi hazırlandığını ifade ederek, "İlk defa Kumluca güreşlerinde başpehlivan oldum, çok mutluyum. Sezon yeni başlıyor, sezona başarıyla başlamak bizi daha motive ediyor. Sezona iyi hazırlandık, inşallah başka başpehlivanlıklar kazanacağız. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da izlediği güreşleri Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim, siyasi parti temsilcileri, milletvekili adayları, daire amirleri ve çok sayıda güreşsever takip etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber