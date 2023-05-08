İzmir'de otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kazada ağır yaralanan Hür, kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Çağan Hür (21) yönetimindeki 35 BMY 175 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Anadolu Caddesi'nde M.K. idaresindeki 35 S 02244 plakalı otobüs ile çarpıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net