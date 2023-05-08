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İmamoğlu: Taşlar yağmaya başladı ve tek bir müdahale yapılmadan izlendi

Ekrem İmamoğlu: Milletimin değerlerinden, milletimin güzelliklerinden bu seslenişe başladım. Belki 5, belki 6. dakikasında buradan taşlar yağmaya başladı. Bakın taşlar yağmaya başladı ve tek bir müdahale yapılmadan izlendi. Aşağıya indim

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 07:18, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 08:58
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin, "Milletimin değerlerinden, milletimin güzelliklerinden bu seslenişe başladım. Belki 5, belki 6. dakikasında buradan taşlar yağmaya başladı. Bakın taşlar yağmaya başladı ve tek bir müdahale yapılmadan izlendi. Aşağıya indim." dedi.

Erzurum'daki programında yabancı cisimlerin atılmasıyla yaşanan gerginlik nedeniyle bir grup CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşıladı.

Uçaktan inen İmamoğlu havalimanında kendisini bekleyen kalabalığa otobüsün üstünden yaşananları anlattı.

Bugün Çorum'a, Sivas'a, ardından da Erzurum'a gittiklerini aktaran İmamoğlu, "Biz oraya vardığımızda aynen böyle bir ortam. Vatandaşlara sesleniyoruz. Arkamız boşluk, hemen onun arkasında, sözüm ona 1,5 metrede bir polislerin yüzüne doğru baktığı, 150-200 kişi. Polis kardeşlerim de dinlesin. Polis kardeşlerimin de kulağı bende olsun, 150-200 insan orada. Sizden daha fazla bir kalabalık beni karşılıyor. Konuşmama başlıyorum. Ve benim milletime nasıl seslendiğimi siz bilirsiniz. Milletimin değerlerinden, milletimin güzelliklerinden bu seslenişe başladım. Belki 5, belki 6. dakikasında buradan taşlar yağmaya başladı. Bakın taşlar yağmaya başladı ve tek bir müdahale yapılmadan izlendi. Aşağıya indim." diye konuştu.

Taşların bazılarının arkadaşlarına bazılarının ise camlara isabet ettiğini söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu arada ben bu konuşmayı yaparken yaklaşık 150 metre ileride de yine bir 150-200 kişi. Topu topu bu, 300-400 kişi. Bunlar azmettirilmiş insanlardır. Bakın azmettirilmiş insanlardır. Dinleyin anlayın sevgili hemşehrilerim. Soranlara anlatacaksınız, dinleyin. Bunlar, bu insanlar taşları attıkça gözümün önünde çocuğun başı kanamaya başladı. Bir teyzenin gözü, bir amcanın başı, yarıldı. Yere yığıldı. Bir yandan taşlar yağıyor. Arkadaşlarım, beni korudular."

Ekrem İmamoğlu, havalimanına giderken sadece bir trafik polisinin kendilerine eşlik ettiğini iddia etti.

Havalimanında 2,5 saat beklediğini aktaran İmamoğlu, Vali'nin bilgi vermek için arkadaşlarını arayarak 7 kişinin yaralı olarak tespit edildiği bilgisini verdiğini ancak kendisinin yaralı 12 kişiyle konuştuğunu anlattı.

İmamoğlu, "Bu atılan taşlar, Ekrem İmamoğlu'na atılmadı. Bu atılan taşlar, kardeşliğimize atılmıştır. Bu memleketin değerlerine, inancına, milletin birlik ve beraberliğine atılmıştır. Çok şey yaşatıldı bu millete." ifadelerini kullandı.

- Olay

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da düzenlenen "Halk Buluşması"nda bir grup tarafından otobüse yabancı cisimler atılmıştı.

Ardından alana giren otobüsün üzerine çıkan İmamoğlu yaptığı konuşmada, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtmişti.

Otobüsün miting alanından çıkmasının ardından gerginliğin artması üzerine yabancı cisim atan gruba, TOMA ile tazyikli suyla müdahalede bulunulmuştu.

- Vali Memiş: "Havuzbaşı Kent Meydanı resmi olarak ilan edilmiş miting alanı değildi"

Erzurum Valisi Okay Memiş ise İmamoğlu'nun kente ziyaretinin bir "miting" olarak değil, "esnaf ziyareti" olarak programlandığını söyledi.

Seçim yasaklarının 4 Mayıs itibarıyla başladığını ve 4 Mayıs'tan itibaren seçimlerle ilgili bütün emir-komuta zincirinin, il ve ilçe seçim kurullarında düzenlendiğini ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Bugün Havuzbaşı Kent Meydanı resmi olarak ilan edilmiş miting alanı değildi. Eğer resmi alan olarak ilan edilen bir miting alanı olmuş olsaydı, birçok daha fazla güvenlik tedbiri alıp bunu sağlayabilirdik. Şu ana kadar ilimizi Cumhurbaşkanı'mız da dahil olmak üzere birçok siyasi lider ziyaret ettiler. Her türlü çalışmayı yaptılar. Hatta daha önce Meral Akşener Hanım da ilimizi ziyaret etmişlerdi. Orada da yine aynı şekilde konuşma yapıldı. Olay kendiliğinden gelişti. Miting haricindeki vatandaş ve esnaf ziyaretlerine karşı biz daha esnek bir şekilde hareket ediyoruz. Böyle tedbirleri almaya gayret ediyoruz. Bizim yaklaşımımız, yasaklayıcı bir yaklaşım değil, herkesin seçim ortamında, yasaların mevzuatın bize vermiş olduğu yetki çerçevesinde hareket edip gerekli güvenlik tedbirlerini almaktır."

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