Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı: Tespit ettik, taş atan kendileri!

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla kentte düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin, "Taşlar sopalar CHP grubu içerisinden. Zaten 150-200 kişilik bir grup bu." dedi.

Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, kentte hoş olmayan olayların yaşandığını söyledi.

Sekmen, şöyle devam etti:

"Bu kaosa sebebiyet veren Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu ve parti yöneticileridir. Bugün şehrimizde İmamoğlu'nun esnaf ziyareti yapacağı ifade ediliyor ve arkasından 'miting alanına İmamoğlu sokulmuyor, miting alanını belediye başkanı vermiyor' diye twitler atılıyor. Başta Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı ve İmamoğlu twitler atarak kamuoyunda yanıltıcı bilgiler paylaşıyorlar. Miting alanlarının tespiti, miting izinlerinin verilmesi, her türlü seçimle ilgili yönetim, İl Seçim Kurulunun emrindedir. İl Seçim Kurulu, miting alanlarını belirlemiş, Erzurum'da belirlenen miting alanı, 'yeni miting etkinlik alanı' olan alan. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in miting yaptığı alanlar olarak tespit edilmiş. Bu alanla ilgili 30 Nisan akşamına kadar miting yapacak cumhurbaşkanı adayları müracaatlarını yapıyorlar, 1 Mayıs günü de aynı güne denk gelen partilerin mitingleri İl Seçim Kurulunda seçim heyetiyle beraber toplanarak karara bağlanıyor. Bu olay üzerine İl Seçim Kuruluna 'Size böyle bir müracaat var mı' diye sordum. CHP İl Başkanlığının miting yapacağıyla ilgili herhangi bir yazılı müracaatları yok."

- "Tespit ettik, taş atan kendileri"

Sekmen, İmamoğlu'nun vatandaşlara hitap ettiği alanın miting alanı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sabah da bizim şehrimize ve belediyemize aldığımız araçların tanıtımı vardı ve miting alanında (Yeni Miting Alanı) yaptık. Sadece üç beş arabamızı burada ilgili alana (Havuzbaşı Kent Meydanı) koyarak gelen vatandaşlarımızdan talep üzerine görünümünü sağlamaya çalıştık ve bu olay böyle olunca da erkenden araçlarımızı kaldırıp götürdük fakat maalesef hazırlıklı gelinmiş ki bakın görüyorsunuz. Taşlar sopalar CHP grubu içerisinden. Zaten 150-200 kişilik bir grup bu. Böyle bir miting yapabilecek halleri yok. Bu hale düştükleri için 'nasıl bir kaos yaratalım, nasıl bir sıkıntı yaratalım' diye hem Erzurum mitingine gölge düşürmek hem bugün İstanbul'da yapılan mitinge gölge düşürmek için gayret sarf eden bir hadise. Şimdi telefonumda var. Çekimini yaptık. Buradan gösteriyorum, bakınız, CHP'li gruptan taşlar karşı tarafa atılıyor. Bakın buradan taşlar o tarafa atılıyor. Tespit ettik, taş atan kendileri. Polisi zora sokan kendileri."

Erzurum Valisi Okay Memiş hakkında "vazifesini yapmadı" şeklinde ifadelerin kullanıldığını söyleyen Sekmen, konuşmasına şöyle devam etti:

"Valiyi savunmak benim görevim değil ama şehrimin Valisi, şehrimin Emniyet Müdürü. Arkadaşlar burası miting yeri olmadığı ifade edilmiş. Sadece esnaf ziyaretine izin verilmiş ama biz bu alanda miting yapacağız diye zorlanır, zorba kullanılırsa, devletin yapacağı başka bir şey yok. Aynı heyetten de etrafta bulunan insanlara taşlar, sopalar atıp işte dövizleri gösterdim. Onlarca döviz. Sadece iki tanesini getirdim. İmamoğlu havaalanında basın toplantısı düzenliyor, benim nezaketsiz biri olduğumu söylüyor. Benim nasıl nezaketli biri olduğumu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu çok iyi bilir ve CHP'li milletvekilleri çok iyi bilirler. Zamanında müracaat yapıldığı zaman salonlar tahsis edildi. Toplantılarda en ufak bir olay çıkmadı. Bu olayın çıkış tek nedeni var. O da bitişlerinin göstergesidir. Gerek burada gerekse Türkiye'nin birçok yerinde artık bunlara olan ilgi azalmıştır çünkü terörle yan yana gelene bu millet, bu aziz millet yetki vermez."

- "Suç duyurusunda bulunacağız"

Konuyla ilgili suç duyusunda bulunacağını açıklayan Sekmen, "Eğer bu işleri böyle yasalara aykırı, kanunlara aykırı, yönetmeliklere aykırı yaparsanız olacağı budur. Onun için buradan tekrar 85 milyon insanımıza sesleniyorum. Çok az bir süre kaldı. İnşallah halkımız gerekli cevabı verecek. Herkes inşallah önüne koyup düşünecek. Bu vesileyle Erzurum'un hassas olduğunu, Erzurum'un teröre, terör sevicilerine müsaade etmediğini, etmeyeceğini buranın bir vatan şehri olduğunu, Cumhuriyeti kuran şehir olduğunu ve biliyorsunuz. Hemen bu olayların arkasından yine başka biri Kaftancıoğlu ne diyor, 'havaalanında seni bekliyoruz.' Çok büyük olaylar oldu, havaalanında bekliyor. Acaba nasıl kışkırtılış yapacağız? Evet bura Mustafa Kemal Paşa'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün mebus olduğu şehirdir. Evet bu şehirden biz sana ancak selam göndeririz, bu şehri emellerinize, gayenize araç edemezsiniz, ettirmeyiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sekmen, şunları dile getirdi:

"Bugün 2 milyon insan İstanbul'da Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. 'Bunları nasıl sabote edelim, bunları nasıl kamufle edelim' diye bir gayret var. Aynı gayret bugün Bursa'da yapılmaya çalışıldı. Başka şehirlerde de bu tip olaylar var. Güvenlik güçlerimizin bunlara müsaade etmediğini ve etmeyeceğini ifade ediyorum. Vatan bir bütündür bölünmez ve parçalanamaz. Türkiye Cumhuriyeti 85 milyon insanıyla birdir ve beraberdir. Biraz sonra suç duyurusunda bulunacağız. Meydanı kimseye boş bırakamayız, bırakmayacağız. Bugün miting yapmaya çalıştıkları alanın zaten mitingle alakası yok. O da ayrı bir suç. Seçim yasasına göre suç olan işlerdir. Benim 13.00'a doğru haberim oldu. Bunun üzerine de 'araçları çekin' diye talimat verdim. Burası miting alanı değil ama araçlarımıza falan zarar verebilirler diye araçları 3-4 gibi çektiler ve alan boşaldı. O az kalabalığı görünce, kendini dev aynasında görenler hayal kırıklığına uğradılar. Bunu nasıl telafi edebiliriz diye zaten hazırlıklı gelmişler."

Sekmen, "Sanki burada İmamoğlu taşlı, sopalı karşılanmış. Taşı da sopayı da getiren kendileri. Taşı sopaları nerede buldular. Orada taşlık bir alan da yok. Demek ki bunlar hazırlıklı gelmişler. Fotoğrafta ve kamerada görülüyor. Nezaketsizlik söz konusu değil. Nezaketen her partiye, bu şehirde saygı duyarız. Bizim yönetim sistemimiz demokrasi. Siyasi partiler de yasal bir şekilde hareket etmeli." diye konuştu.