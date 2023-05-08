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Otomobilin çarpması sonucu şehit olan jandarma personeline veda

Nevşehir'de yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel'in cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 18:23, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 18:57
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Otomobilin çarpması sonucu şehit olan jandarma personeline veda

Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında görevli Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel (21), görevini tamamlayarak evine gitmek için birliğinden ayrıldı.

Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki JAKEM yerleşkesinden yolun karşısına geçmek isteyen Kabayal'e 50 ACL 001 plakalı otomobil çarparak olay yerinden kaçtı.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Kabayel, müdahaleye karşın rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından çevrede inceleme yapan polis, aracı Güzelyurt Mahallesi Mercan Sokak'ta terk edilmiş halde buldu, otomobilin sürücüsü olduğunu beyan eden 17 yaşındaki D.A.K. polise teslim oldu.

Hastaneye gelerek olayla ilgili bilgi alan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, gazetecilere, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydeden Becel, "JAKEM'de görevli jandarma personeli görevini tamamlayıp evine gitmek üzere karşıdan karşıya geçmek için davrandığı esnada trafik kazası yaşadı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede saat 23.00 civarında şehit oldu. Araç ilk etapta sürücüsüz halde bulundu. Daha sonra sürücü olduğunu söyleyen 2006 yılı Nevşehir doğumlu kişi polise teslim oldu. Acımız büyük." dedi.

- Cenaze töreni düzenlendi

Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel için görev yaptığı JAKEM Komutanlığında cenaze töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması, şehidin özgeçmişinin okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Kazım Güzel dua etti.

Törenin ardından şehidin naaşı, memleketi Isparta'ya uğurlandı.

Törene, Vali İnci Sezer Becel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahittin Murat Yakın, JAKEM Komutanı Albay İlyas Uysal, şehidin silah arkadaşları, yakınları ve ailesi katıldı.

Kabayel'in ilk görev yeri olan JAKEM'de 27 Mart'ta göreve başladığı öğrenildi.

- Memleketi Isparta'da toprağa verildi

Şehit Kabayel'in Türk bayrağına sarılı naaşı, 15 Temmuz Demokrasi Meydan'ına getirildi. Burada şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftü Yardımcısı Halil Taş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kabayel'in naaşı, Isparta Şehitliği'ne defnedildi.

Cenaze törenine, Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Garnizon Komutanı Kıdemli Piyade Albay Mustafa Kahraman, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Kara havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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