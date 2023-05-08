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İran, deprem yardımı diye silah ve İHA'lar gönderdiği iddia edildi

Washington Post, ABD istihbaratı ve İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı belgeler üzerinden, İran'ın Türkiye merkezli depremler sonrası felaketzedelere yardım için giden araçlarla Suriye'deki destekçilerine İHA ve diğer askeri teçhizat gönderdiği iddiasına yer verdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 07:25, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 07:14
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İran, deprem yardımı diye silah ve İHA'lar gönderdiği iddia edildi

ABD istihbaratı ve İsrailli bir yetkiliye dayandırılan belgelere göre İran'ın, 6 Şubat'ta yaşanan Türkiye merkezli depremler sonrasında, felaketzedelere yardım taşıma bahanesiyle Suriye'ye İHA ve diğer askeri malzeme taşıdığı iddia edildi.

ABD'de yayın yapan Washington Post (WP) gazetesinde yer alan haberde İran'ın, Türkiye'nin Kahramanmaraş ili merkezli meydana gelen depremler sonrasında, Irak'tan Suriye'ye gönderilen yardım kamyonlarında 30 İHA ve bazı askeri malzemeleri transfer ettiği belirtildi.

Gazetenin ABD istihbaratı ve İran'a yakın bir İsrail askeri yetkilisine dayandırdığı belgelerle ilgili, "İran'ın Şubat ayında, Suriye ve komşu Türkiye'yi harap eden felaketin ardından, Suriye'ye yapılan yardım teslimatlarında askeri savunma teçhizatlarını gizleme çabalarına ilişkin önceki raporları güçlendiriyor." ifadesine yer verildi.

İran'ın Birleşmiş Milletler misyonunun, konuyla ilgili soruya cevap vermediği bildirilirken, söz konusu teslimatın, Irak'tan gelen araçlarla, "bölgedeki dost militan gruplar ve İran'ın vekil savaşçıları yönetme ve istihbarat toplama konusunda uzmanlaşmış seçkin keşif birimi olan Kudüs Gücü aracılığıyla" yapıldığı iddiasına yer verildi.

Sızan ABD belgesine göre, 13 Şubat'ta bir Kudüs Gücü subayı Iraklı bir milis grubuna "meşru deprem yardım malzemeleri arasına silah yerleştirmesi" talimatını verdiğine ve başka bir Kudüs Gücü subayının Suriye'ye giren "yüzlerce" araç ve malın bir listesini tuttuğuna dikkat çekildi.

İsrailli askeri yetkili de Kudüs Gücü'nün bu tür faaliyetlere karıştığını doğruladı.

- Iraklı yetkililer bulguların "sahte" olduğunu söyledi

WP'nin haberine göre, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin üst düzey bir yetkilisinin ABD belgesindeki bulguları "sahte" olarak nitelendirerek, Suriye'de İran ile çalışan gruplara silah sağlamak için hiçbir bahaneye gerek olmadığını ifade etti.

Yetkilinin, "Gerçekte sınırlar sonuna kadar açık; aslında hala Suriye sınırındaki yasadışı girişlerden rahatsızız. Eğer belgeler doğruysa, bunun her an mümkün olduğu anlamına gelir. Neden bir yardım konvoyunu gerekçe olarak görüyorsunuz? "şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Ayrıca İsrail'in, Suriye ve Lübnan'a silah taşıdığından şüphelenilen konvoyları hedef aldığı, ancak gerçek insani yardımları vurma riskinin işi zora soktuğu bilgisi paylaşıldı.

Pentagon 14 Mart'ta, İran'a ait bir intihar İHA'sının Suriye'nin Haseke vilayetinde DEAŞ ile mücadele koalisyonuna ait bir tesise saldırı düzenlediğini, saldırıda 1 sözleşmeli personelin öldüğünü, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askerinin yaralandığını açıklamıştı.

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