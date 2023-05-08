Sosyal medyada dolaşan iddialar mitinglerde seslendirilmeye başlandı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal dahil birçok isme kaset kumpası kuran Cevheri Güven, yaptığı yayınlarla FETÖ'nün sosyal medya yüzü oldu. Sosyal medyada yayınlar yapan FETÖ'cülerdeki hareketliliğin nedeni ortaya çıktı. Yeşildağ ailesinden Ali Yeşildağ, firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in kanalında iki yayına çıkarak yolsuzluk iddialarında bulundu.

FETÖ AĞZI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından çareyi kaçmakta bulan bazı FETÖ'cüler yeniden kameraların karşısına geçti. Ekrem Dumanlı, Cevheri Güven, Adem Yavuz Arslan ve Tarık Toros gibi isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı hedef alan birçok yayınlar yaptı. Ancak bunların toplumda bir karşılığı olmadı. Bunun üzerine FETÖ'cüler, kendi istediklerini söyleyecek bazı isimler

bulmaya çalıştı.

GÖREL, YAKUT VE YEŞİLDAĞ

Kısa süre önce SADAT'ta görevli olduğunu söyleyen "Osman Görel" konuşturuldu ancak istenen etki oluşturulamadı. Bu kez yeraltı dünyasına yakın "Muhammet Yakut" isimli bir kişi ortaya çıkarıldı. Yakut daha çok duyduklarını aktardı. Bir iki yayını konuşulsa da yine çok ses getirmedi. Son olarak yaklaşık

2 yıldır FETÖ'cülerin kontrolünde bulunan Ali Yeşildağ sahneye sürüldü.

O METNİ CEVHERİ GÜVEN YAZDI

Diğer iki isim daha çok AK Parti'de bakanlık yapmış kişiler üzerindan saldırıda bulunurken, Ali Yeşildağ direkt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Firari FETÖ'cü Cevheri Güven tarafından yayına çıkarılan Yeşildağ'ın, yaklaşık 2 yıldır

FETÖ'cülerin kontrolünde bulunduğu, özellikle seçim sürecini etkilemek üzere hazırlandığı belirtildi. Firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in hem sosyal medya kanalını açtığı, hem de Ali Yeşildağ'ın metinlerini yazdığı öğrenildi.

AKŞENER YALANA SARILDI

FETÖ, 17-25 Aralık sürecinde özellikle yolsuzluk konusunda bir dizi iddialarda bulunmuştu. FETÖ'cülerin kaset kumpasıyla CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, örgüt mensuplarının iddialarını miting meydanlarında da kullanmıştı. Benzer iddiaları gündeme getiren FETÖ'cülerin sözcüsü bu kez İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Akşener dün Manisa'da yaptığı mitingde Ali Yeşildağ'ın iddialarını tekrarladı.

SATIR SATIR TEKRAR ETTİ

Akşener Manisa mitinginde şunları söyledi: "Buradan bir arkadaş 'Muhammet Yakut' dedi. Şimdi bir de Ali Yeşildağ var. (..) Antalya Havalimanı 3 milyar avroya bir kankaya veriliyor. İşletmenin satışı. Başka bir firma 5 milyar avro veriyor ama onun dosyasından evrak çalınıyor, öbürüne 3 milyar avroya veriliyor. Ali Yeşildağ

1 milyar dolarcığın, onun deyimiyle Tayyip abi tarafından alındığını söylüyor."

YILDIRIM, PEKER VE ZİNDAŞTİ

FETÖ operasyonların birçoğunu gizli tanıklar üzerinden yaptı. Osman Yıldırım, yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Peker, uyuşturucu kaçakçısı İranlı Naci Zindaşti, Ergenekon operasyonunda etkili olan isimlerden bazılarıydı. Bu sefer meydana Görel, Yakut ve Yeşildağ sürüldü. Bu üç ismin Almanya'dan yayın yapması, bu ülkenin kumpas üssüne dönüştüğünü de ortaya koyuyor.

Diyet ödüyor

Yeşildağ ailesi, Ali Yeşildağ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Yeşildağ ailesi adına yapılan yazılı açıklamada, "05.05.2023 tarihinde sosyal medya platformlarında Ali Yeşildağ-1 ifşaları ismi ile FETÖ firarisi Cevheri Güven tarafından YouTube ve Twitter üzerinden hukuka aykırı, yalan ve iftira yayını yapılmıştır. Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerine gitmektedir. Bu süreç içinde seçimlere etki etmek için terör örgütleri tarafından çeşitli açıklama, video paylaşımlarının yapıldığı kamuoyunun malumudur. Bu yayınların tamamının, sabıkalı ve amiyane tabirle 'suç makinesi' diye tabir edilecek kişilerin seçilerek yapıldığı bilinmektedir" denildi.

AİLEMİZLE BAĞI YOK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ali Yeşildağ, Yeşildağ ailesinin bir ferdi olmakla beraber ailemiz ile hiçbir organik bağı yoktur ve kendisi halen Bursa, Ankara ve İstanbul mahkemelerinden silahla yağma, yağma, kasten adam öldürme, tasarlayarak adam öldürme, iftira ve buna benzer ağır suçlardan almış olduğu cezalar nedeniyle aranmakta olup, şu ana kadar yakalanamadığı bilinmektedir. Kendisi hayatının 17 yılını cezaevinde geçirmiş, geri kalan cezalarını çekmemek için FETÖ terör örgütünden yardım alarak kaçmakta olup, diyetini bu video ile ödemeye çalışmaktadır. Yayınlanan bu videonun yine FETÖ iltisaklı hesaplardan aynı anda yayınlanması da bunun açık bir göstergesidir."