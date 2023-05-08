Azerbaycan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: O harita, Türk dünyasını böler

Gazetemize konuşan Azerbaycan siyasetinin önemli isimlerinden Hikmet Babaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından "hayatımın en büyük projesi" diyerek paylaştığı "Türk Yolu Projesi" ile Azerbaycan Türklerini derinden yaraladığını söyledi.

Azerbaycan Milli Meclisi Üyesi ve Batı Azerbaycan Topluluğu Başkan Yardımcısı Hikmet Babaoğlu "Kılıçdaroğlu'nun haritası Türkleri birleştirme değil parçalama iradesinin göstergesidir. CHP Genel Başkanı, Azerbaycan'ı cezalandırırken Ermenileri ödüllendirdi" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun 6 Mayıs gecesi yaptığı konuşma ve yayımladığı harita Azerbaycan'da büyük tepki gördü.

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