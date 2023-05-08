Azerbaycan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: O harita, Türk dünyasını böler
Azerbaycan Milli Meclisi Üyesi ve Batı Azerbaycan Topluluğu Başkan Yardımcısı Hikmet Babaoğlu, "İran üzerinden Çin'e çıkan hat Türk dünyasını birleştirmez tam tersine parçalar. Çünkü bizi birleştirecek yegane Türk koridoru Zengezur'dan geçerek kardeş cumhuriyetlere uzanan hattır. Onun projesiyle Rusya, İran ve en fazla da Ermenistan kazanır, Türkler kaybeder." dedi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 07:34, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 07:36
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 Mayıs gecesi yaptığı konuşma ve yayımladığı harita Azerbaycan'da büyük tepki gördü.
Azerbaycan Milli Meclisi Üyesi ve Batı Azerbaycan Topluluğu Başkan Yardımcısı Hikmet Babaoğlu "Kılıçdaroğlu'nun haritası Türkleri birleştirme değil parçalama iradesinin göstergesidir. CHP Genel Başkanı, Azerbaycan'ı cezalandırırken Ermenileri ödüllendirdi" dedi.
Gazetemize konuşan Azerbaycan siyasetinin önemli isimlerinden Hikmet Babaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından "hayatımın en büyük projesi" diyerek paylaştığı "Türk Yolu Projesi" ile Azerbaycan Türklerini derinden yaraladığını söyledi.
YILMAZ BİLGEN-