Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e ziyaret

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i evinde ziyaret etti.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener ile görüştü.

Akşener ailesinin Ankara'daki konutunda gerçekleşen ziyarette, her iki lider son gelişmeleri de değerlendirdi.