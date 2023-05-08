700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında son durum

Kamudaki 700 binden fazla işçinin zam pazarlığında taraflar bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ve TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

İşçiler adına Türk-İş, işveren adına Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası pazarlık masasında. İşveren sendikası, kamu işçisinin taban aylığının 12 bin lira olmasını ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam teklif etti. İşçi tarafının beklentisi 15 bin lira taban ücret ve yüzde 45 zam yapılması.

ERDOĞAN: SALI GÜNÜ KAMUOYUNA AÇIKLAYACAĞIM

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde ekonomiye ilişkin mesajlar da verdi.

Yarın kamu işçilerinin merakla beklediği zam oranının da açıklanacağını duyurdu. Asgari ücretin tekrar gözden geçirileceğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

Memurlarımızın maaşlarına, temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak, refah payı artışı da yapacağız. Şu anda bakanımızın sendikalarla yaptığı görüşmelerin neticesini salı günü inşallah kamuoyuna açıklayacağım. Ve bunu açıklayarak inanıyorum ki işçilerimiz de önümüzdeki döneme çok daha farklı girecek."

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.