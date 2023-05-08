FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına 4 ilde operasyon: 5 gözaltı
Gaziantep merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin güncel izdivaç yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 09:54, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 10:51
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kod isim kullanarak FETÖ/PDY'nin güncel izdivaç yapılanmasında yer alan şüphelileri takibe aldı. Çalışmanın ardından şüphelilerin yakalanması için bu sabah Gaziantep merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, terör örgütünün izdivaç yapılanmasında faaliyet yürüttüğü saptanan ismi açıklanmayan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.