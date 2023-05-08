Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

İkinci ihalede ise 10 yıl (3535 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

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