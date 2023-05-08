Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Kızılay 'İmamoğlu'na saldırı' çağrısı yapan 2 yöneticiyi görevden aldı
Kızılay 'İmamoğlu'na saldırı' çağrısı yapan 2 yöneticiyi görevden aldı
Bankadan Şok, %1.19 Faizli Kredi!
Bankadan Şok, %1.19 Faizli Kredi!
Sponsorlu İçerik
Soylu: İmamoğlu gelmiş geçmiş en büyük sahtekardır
Soylu: İmamoğlu gelmiş geçmiş en büyük sahtekardır
'Mahkum olmayan KHK'lıların iadesi son derece anlamsız ve hukuken geçersizdir'
'Mahkum olmayan KHK'lıların iadesi son derece anlamsız ve hukuken geçersizdir'
Kamu kurumu 450 siteye siber saldırı girişiminde bulun 32 kişiye gözaltı
Kamu kurumu 450 siteye siber saldırı girişiminde bulun 32 kişiye gözaltı
Gözler MEB'de...45 bin öğretmen bugün atanacak
Gözler MEB'de...45 bin öğretmen bugün atanacak
Emeklilikte az primle yüksek maaş avantajı
Emeklilikte az primle yüksek maaş avantajı
Seçim sonrası 'dolar ne olur?'
Seçim sonrası 'dolar ne olur?'
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten kentteki gerginlikle ilgili açıklama
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten kentteki gerginlikle ilgili açıklama
'İnşallah önümüzdeki hafta balkon konuşmasını beraber yapacağız'
'İnşallah önümüzdeki hafta balkon konuşmasını beraber yapacağız'
Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs'a odaklanın
Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs'a odaklanın
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
İÜ yanlış bilgilendirme içeren köşe yazısı hakkında açıklama yaptı
İÜ yanlış bilgilendirme içeren köşe yazısı hakkında açıklama yaptı
Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu
Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu
Bir kent yeniden kuruluyor! Depremin merkez üssünün son hali
Bir kent yeniden kuruluyor! Depremin merkez üssünün son hali
45 bin öğretmen ataması yarın yapılacak
45 bin öğretmen ataması yarın yapılacak
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi açıldı
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi açıldı
Amerikan üniversitesine Türk rektör
Amerikan üniversitesine Türk rektör
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Seçimlere bir hafta kaldı: İşte seçimle ilgili bilinmesi gerekenler
Seçimlere bir hafta kaldı: İşte seçimle ilgili bilinmesi gerekenler
Deprem bölgesinde yeni tehdit: Acillere başvurular arttı
Deprem bölgesinde yeni tehdit: Acillere başvurular arttı
'Kılıçdaroğlu'nun büyük projesi 2 yıl önce hayata geçirildi'
'Kılıçdaroğlu'nun büyük projesi 2 yıl önce hayata geçirildi'
Yurt dışında rekor katılım: 1 milyon 488 bin oy kullanıldı
Yurt dışında rekor katılım: 1 milyon 488 bin oy kullanıldı
Çok parçalı Meclis: TBMM'de en az 17 parti olacak
Çok parçalı Meclis: TBMM'de en az 17 parti olacak
3 milyon doları elden teslim etmiş
3 milyon doları elden teslim etmiş
Gabar'a rafineri: Türkiye'nin en büyük petrol keşfi
Gabar'a rafineri: Türkiye'nin en büyük petrol keşfi
Seçim takvimi işliyor: Propaganda konuşmaları başlayacak
Seçim takvimi işliyor: Propaganda konuşmaları başlayacak
Bakan Koca'dan 'saç ekimi' açıklaması
Bakan Koca'dan 'saç ekimi' açıklaması
Kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı: 12 ölü 31 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon asker uğurlayanların arasına daldı: 12 ölü 31 yaralı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvili ihalesi yapacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 10:46, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 10:47
Yazdır
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede ise 10 yıl (3535 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber