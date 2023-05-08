Dolar 19,50 TL'ye yükseldi
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, günü 19,50 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 17:22, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 17:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,4970
|19,4980
|19,5060
|19,5070
|Avro
|21,4270
|21,4280
|21,5380
|21,5390
|Sterlin
|25,7520
|25,8810
|25,8390
|25,9690
|İsviçre Frangı
|22,8480
|22,9630
|22,9840
|23,0990
|ANKARA
|ABD Doları
|19,4670
|19,5470
|19,4760
|19,5560
|Avro
|21,3870
|21,4670
|21,4980
|21,5780
|Sterlin
|25,6920
|25,9020
|25,7790
|25,9890