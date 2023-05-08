Memleket Partisi milletvekili adayı istifa etti

Memleket Partisinden Ankara milletvekili adayı olarak gösterilen Avukat Çağrı Ünsal, dün Erzurum mitinginden yaşananlar sonrasında, tüm muhalif kesimlerin iç tartışmaları bir kenara koyarak Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı tarafından kenetlenmesi gerektiğini belirtti.

14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Ünsal "Kuruluşundan bu yana neferi olduğum Memleket Partisi Ankara Milletvekili adaylığından, Genel Disiplin Kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden derin bir üzüntü ile istifa ediyorum." dedi.