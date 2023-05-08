Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, muhalefetin Atatürk Havalimanı'nın betonlaştırılacağı iddiasına ilişkin, "'Siz burayı betonlaştıracaksınız. Buralara bina dikeceksiniz.' dediler. Ne oldu? İşte dün orada, fethin 570. yıl dönümüne ithafen 145 bin 300 fidanıyla, çiçekleriyle milletimiz, Atatürk Havalimanı bahçesinde lideriyle buluştu. Hani nerede binalar? Hani nerede beton? Hani burayı biz parsel parsel satacaktık?" dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Beykoz'daki Beyaz Saray Davet ve Balo Düğün Salonu'nda kadın seçmenlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, İstiklal Savaşı'nın kazanılmasından günümüze, kadınların rolünün önemine dikkati çeken Kurum, "Biz de bakanlık olarak en prestijli projelerimizde hep hanımlarımızın bilgisine, görgüsüne, estetik anlayışına yürekten inandığımız için hep kadınlarımızla birlikte yol yürüdük." dedi.

Kadınların çevre projelerinde üstlendikleri rolün her geçen gün daha da artmasını dilediklerini ifade eden Kurum, "Doğamızın, canlıların korunması, şehirlerimizin daha yaşanabilir hale gelmesi için sizlerle güç birliği yapmak bizler için de son derece önemlidir, son derece kıymetlidir. Bu anlamda da önemli bir gönüllülük hareketi başlattık ve bakanlık olarak Doğanın Anneleri çatısı altında bir araya gelen kadınlarımızla, evlatlarımızla daha temiz, daha yeşil şehirlerde çocuklarımızın büyümesi için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

- "Kadın istihdamı 6 milyondan 11 milyona çıktı"

Türkiye'nin 100 yıllık geçmişinde kadınların hak ve özgürlüklerinin genişletilmesinin, çalışma hayatında etkin bir şekilde varlık göstermelerinin AK Parti dönemiyle daha da ivme kazandığını vurgulayan Kurum, "İstihdamda kadın sayısı 6 milyondu, şu an 11 milyona çıktı. İş Kur eğitimleri, KOSGEB destekleriyle bütün kadınlarımız geleceğe güvenle bakıyor. Ülkemizi yine kadına şiddet ayıbından kurtarmak için, eğitimden istihdama, her alanda kadınlarımıza pozitif ayrımcılığı Sayın Cumhurbaşkanı'mızla 21 yılda bir bir hayata geçirdik." dedi.

Okul öncesi eğitim ve bakım kurumlarını yaygınlaştırdıklarını, çalışan çocuklu kadınlara destek olduklarını anlatan Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en yüksek kadın temsil oranına da ulaştıklarını ifade etti.

- Ev hanımlarına yıpranma ve emeklilik hakkı

Kadınlarla ilgili atılacak adımları da aktaran Kurum, "Aile Kalkanı" programıyla, ev hanımlarına emeklilik hakkı getirdiklerini söyledi.

Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birinin devlet tarafından karşılanacağını, yıpranma hakkı da vererek ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olmalarını sağlayacaklarını belirten Kurum, "Ama bu söz, Kılıçdaroğlu'nun verdiği söze benzemez. Bu söz eser adamlarının sözüdür. Bu söz liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür." ifadelerini kullandı.

Kadınların her zaman AK Parti'ye sahip çıktığını, AK Parti'nin de her zaman kadınların yanında olduğunu belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmasında da kadınların önemli desteklerinin olduğunu söyledi.

- "Hani burayı parsel parsel satacaktık? "

Atatürk Havalimanı'nda dün gerçekleşen Büyük İstanbul Mitingi'ne değinen Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Milletimiz, Cumhurbaşkanı'mızla kucaklaşmak için akın akın Atatürk Havalimanı Millet Bahçemize koştu. O bahçeyi hatırlarsınız geçtiğimiz yıl 'Milletimize armağan edeceğiz.' demiştik. Buraya hanımlarımız, gençlerimiz gelsinler, huzurla vakit geçirsinler ve burada ağaçların, çiçek bahçelerinin içerisinde, kütüphaneleriyle, yürüyüş yollarıyla, vakit geçirsinler dedik. Muhalefet ne dedi biliyor musunuz? 'Siz burayı betonlaştıracaksınız. Buralara bina dikeceksiniz.' dediler. Ne oldu? İşte dün orada, fethin 570. yıl dönümüne ithafen 145 bin 300 fidanıyla, çiçekleriyle milletimiz, Atatürk Havalimanı bahçesinde lideriyle buluştu. Hani nerede binalar? Hani nerede beton? Hani burayı biz parsel parsel satacaktık?"