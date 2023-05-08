'Ordu açıklarında keşif amaçlı yeni bir sondaj yapabiliriz'
'Ordu açıklarında keşif amaçlı yeni bir sondaj yapabiliriz'
Müjde, %0 Faizli 20.000 TL!
Müjde, %0 Faizli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
'Dergi kapaklarından parmak sallayanların tehditleri sökmez'
'Dergi kapaklarından parmak sallayanların tehditleri sökmez'
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 75'i son 20 yılda atandı
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 75'i son 20 yılda atandı
Yurt dışından oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor
Yurt dışından oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor
Manisa'daki petrol kuyusunda numune çıkarılmaya başlandı
Manisa'daki petrol kuyusunda numune çıkarılmaya başlandı
'Yeni YHT projesiyle Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek'
'Yeni YHT projesiyle Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek'
'Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştiriyoruz'
'Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştiriyoruz'
'Erzurum'daki saldırganlar hakkında gözaltı kararı alındı'
'Erzurum'daki saldırganlar hakkında gözaltı kararı alındı'
Kızılay 'İmamoğlu'na saldırı' çağrısı yapan 2 yöneticiyi görevden aldı
Kızılay 'İmamoğlu'na saldırı' çağrısı yapan 2 yöneticiyi görevden aldı
Soylu: İmamoğlu gelmiş geçmiş en büyük sahtekardır
Soylu: İmamoğlu gelmiş geçmiş en büyük sahtekardır
'Mahkum olmayan KHK'lıların iadesi son derece anlamsız ve hukuken geçersizdir'
'Mahkum olmayan KHK'lıların iadesi son derece anlamsız ve hukuken geçersizdir'
Kamu kurumu 450 siteye siber saldırı girişiminde bulun 32 kişiye gözaltı
Kamu kurumu 450 siteye siber saldırı girişiminde bulun 32 kişiye gözaltı
Gözler MEB'de...45 bin öğretmen bugün atanacak
Gözler MEB'de...45 bin öğretmen bugün atanacak
Emeklilikte az primle yüksek maaş avantajı
Emeklilikte az primle yüksek maaş avantajı
Seçim sonrası 'dolar ne olur?'
Seçim sonrası 'dolar ne olur?'
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten kentteki gerginlikle ilgili açıklama
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten kentteki gerginlikle ilgili açıklama
'İnşallah önümüzdeki hafta balkon konuşmasını beraber yapacağız'
'İnşallah önümüzdeki hafta balkon konuşmasını beraber yapacağız'
Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs'a odaklanın
Kılıçdaroğlu: Saldırının amacı sandıktan uzaklaştırmak, 14 Mayıs'a odaklanın
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde bir asker şehit oldu
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti
İÜ yanlış bilgilendirme içeren köşe yazısı hakkında açıklama yaptı
İÜ yanlış bilgilendirme içeren köşe yazısı hakkında açıklama yaptı
Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu
Cep telefonun ardından sınırda bu sefer de PlayStation kuyruğu
Bir kent yeniden kuruluyor! Depremin merkez üssünün son hali
Bir kent yeniden kuruluyor! Depremin merkez üssünün son hali
45 bin öğretmen ataması yarın yapılacak
45 bin öğretmen ataması yarın yapılacak
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi açıldı
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi açıldı
Amerikan üniversitesine Türk rektör
Amerikan üniversitesine Türk rektör
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Seçimlere bir hafta kaldı: İşte seçimle ilgili bilinmesi gerekenler
Seçimlere bir hafta kaldı: İşte seçimle ilgili bilinmesi gerekenler
Deprem bölgesinde yeni tehdit: Acillere başvurular arttı
Deprem bölgesinde yeni tehdit: Acillere başvurular arttı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yurt dışından oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Litvanya, İspanya ve Polonya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 13:53, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 14:26
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu'nda 5-7 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

2 bin 673'ü Madrid'de, 3 bin 165'i Barselona'da, kayıtlı 5 bin 838 seçmenin bulunduğu İspanya'da seçime katılım oranı yüzde 55 civarında oldu.

Rahat ve sorunsuz geçen oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklarda toplanan oy pusulaları, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu'nda gece muhafaza edildi.

Sabah havalimanlarına taşınan oy torbaları, diplomatik kuryelerin eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçaklara konuldu.

Oy pusulaları, Türkiye'ye ulaştırıldıktan sonra kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna götürülecek.

Litvanya

Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliğinde 6-7 Mayıs'ta yapıldı.

Rahat ve sorunsuz geçen oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklarda toplanan kapalı zarflar, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra Vilnius Büyükelçiliğinde gece muhafaza edildi.

Sabah havalimanına taşınan oy torbaları, diplomatik kuryelerin ve siyasi parti temsilcilerinin eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçaklara konuldu.

Oy pusulaları, Türkiye'ye ulaştırıldıktan sonra kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna götürülecek.

Yunanistan

Atina-Pire Başkonsolosluğunda 29 Nisan'da başlayan oy kullanma işlemi, dün akşam yerel saatle 21.00'de sona erdi.

Mühürlü oy çuvalları, diplomatik kurye ve parti temsilcilerinin eşliğinde araç konvoyuyla Atina'daki Eleftherios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na nakledildi.

Çuvallar, seçim kuruluna teslim edilmek üzere Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İstanbul'a götürüldü.

Portekiz

Diğer yandan 1484 seçmenin kayıtlı olduğu, ilk defa oy kullanma işleminin yapıldığı Portekiz'de, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğinde kullanılan oyların yer aldığı pusulalar da aynı yolla TSİ 12.55'de kalkacak THY'nin Lizbon-İstanbul uçağıyla yurda gönderilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber