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Dolandırıcıların yeni yöntemi: Almış gibi yaptıkları aracı başkasına satıyorlar

Araç alış satışındaki yeni dolandırıcılık yöntemi deşifre oldu. Dolandırıcılar bu kez bir aracı alacakmış gibi rol yapıyor, bir başka müşteri bulup aracı ona pazarlıyor. Noterde satış için iki tarafa birden randevu veren dolandırıcı, parayı kendi alıyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 13:46, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 13:48
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Dolandırıcıların yeni yöntemi: Almış gibi yaptıkları aracı başkasına satıyorlar

Dolandırıcıların şimidki hedefi, internet sitelerine satılık araç ilanı verenler. Yeni dolandırıcılık yöntemini TRT Haber araştırdı.

İlk adım, tespit edilen aracın sahibiyle iletişime geçmek oluyor. Dolandırıcı, "Aracı alacağım" diyerek kapora ödüyor.

Henüz almadığı bu aracı başkasına satmak için harekete geçiyor. Aracı ederinden daha düşük fiyata satışa çıkarıyor. Böylelikle, hemen müşteri buluyor.

Müşteriye "şehir dışında olduğunu, araçla yeğeninin ilgilendiğini, satış vekaletinin de onda olduğunu'' söylüyor. "Yeğenimle fiyat konuşma, benimle konuş" diyor.

Dolandırıcı, birlerinden habersiz olan alıcı ve satıcıyı notere çağırıyor.

Ruhsat sahibine dikkat

Alıcı arabanın gerçek sahibi zannettiği dolandırıcının hesabına aracın ücretini gönderiyor. Dolandırıcının tuzağına düşüyor.

Oto galeri işletmecisi Serkan Kebapçı, alım satım sırasında dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlatıyor:

"Kişiyi mutlaka göreceksiniz. Ruhsat sahibiyle muhatap olacaksınız. Ekspertizini yapıp, borcunu, harcını, haczini sorgulatacaksınız. Ruhsat sahibinin hesabına para attıktan sonra en ufak sorun yaşamazsınız."

Uzmanlar dolandırıcıların tuzağına düşmemek için her adımın kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

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