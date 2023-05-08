TESK Başkanı Bakan Bilgin'e 'prim gün eşitlenmesi için' teşekkür etti

Palandöken, esnafın prim gün sayısının SSK'lilerle eşitlenmesi konusundaki çabaları nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından Bakanlık'ta açıklamalarda bulunan Palandöken, Bakan Bilgin ile prim gün sayısının eşitlenmesi uygulamasının ayrıntılarını konuştuklarını söyledi.

"Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)" olarak bilinen uygulamanın önemine dikkati çeken Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2,5 milyon insanı ilgilendiriyordu. Yaşa takılanlarla ilgili problem sosyal güvenlikteki prim eşitlenme sayısıydı. Bildiğiniz üzere SSK'liler 7 bin 200 günde, esnaf sanatkar 9 bin gün içerisinde emekli oluyordu. Esnaf ve sanatkarların bir bölümü gün fazlalığından kaynaklı EYT'den yaralanamadı. Prim gün sayısının eşitlenmesiyle norm birliği sağlanmış oldu."

Palandöken, ziyarette başka konulara da değindiklerinin altını çizerek, gençlerin staj dönemlerinde yaşadıkları sigortalılık sorununu dile getirdiklerini sözlerine ekledi.