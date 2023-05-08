Tarkan, Almanya'da oyunu kullandı

Almanya'da yaşayan şarkıcı Tarkan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy kullandı. Tarkan, oy verdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarkan paylaşımına, "Ben oyumu verdim. Vatana millete hayırlı olsun" notunu düştü.

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülkede ve 156 yerde yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışında oy verme işlemi 9 Mayıs'a kadar devam edecek.