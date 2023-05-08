'Dergi kapaklarından parmak sallayanların tehditleri sökmez'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Trakya'daki uç beyimiz, sarsılmaz kalemiz Kırklareli'yi hasretle selamlıyorum. Kırklareli'yi gerçekten çok özlemişim. Kırklarelili kardeşlerimi de özlemiştik. Bizleri sağlıkla, afiyetle buluşturan rabbime hamdolsun. Bizi bugün bağrınıza bastınız. Bizi yanlız olmadığımızı hissettirdiniz. Aşkınızla bize cesaret verdiniz. Dayanışmanız, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum.

Kırklareli bizlerle olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtı yere gelmez. Benim Kırklarelili kardeşlerim iradelerine böyle sahip çıktığı sürece, dergi kapaklarından millete parmak sallayanların tehditleri sökmez. Sizler kardeşliğinize böyle sarıldığınız müddetçe bizi kimse bölemez, ayıramaz biz bu CHP'ye, PKK'ya, İP'e bunlara ülkemizi, vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Nice badirenin, nice engelin üstesinden biz zaten böylece geldik. Bunlara fırsat vermedik. Nice saldırıyı, nice ihaneti işte böyle savuşturduk. İnşallah 14 Mayıs'ta da yine aynısını başaracağız. Buna hazır mıyız? Birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Bizi alevi, sünni, Türk, Kürt, Roman diyerek ayırmak isteyenlere, bizi hayat tarzı korkuları üzerinden bölmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Roman kardeşlerime ayrımcılık yapmak isteyenlere de asla fırsat vermeyeceğiz.

Buradan, çocukluk yıllarımı beraber geçirdiğim tüm Roman kardeşlerimi selamlıyorum. 85 milyonun tamamı arasındaki komşuluk hukukunun, kardeşlik hakkının, vatandaşlık bağlarının zedelenmesine rıza göstermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sizlerle beraber aralayacağız. Ne diyorlar? Öcalan'ın cezaevinin kapısını kıracaklarmış. Ne diyorlar? Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış. Bu Selo ne yaptı? Diyarbakır'da bizim 51 Kürt kardeşimizi bunlar öldürdüler. Bunun için şu anda cezaevinde Edirne'de. Biraz sonra Edirne'ye gidiyorum oradan da sesleneceğim.

Bunun için 14 Mayıs çok önemli. Pazar günü sandıklara gidecek ve inşallah oyumuzu kullanacağız. Bundan önce hep beraber çok daha önemli bir şey yapacağız. Buraya gelmeyen eşinize, dostunuza, akrabanıza mutlaka ulaşacaksınız. Size Cumhurbaşkanımızın selamı var diyecek, halini hatırını sorcak 14 Mayıs'ın önemini anlatacaksınız. Gerçekleri, 21 yıldaki hizmetleri ve gelecek 5 seneye dair planlarımızı izah edeceksiniz. Kırklareli'nde kapısı çalınmadık, yüreğine dokunmadık kimseyi bırakmayacağız. Ben sizin aynı zamanda kıdemli komşunuzum. Her seçimde oluduğu gibi 14 Mayıs'ta da seçimi önce milletimizin zihninde, kalbinde, gözünde kazanacağız. Gerisi zaten gelecektir. Bunun için şimdi Kırklareli'ne soruyorum 14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'da doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz? Bunun için 14 Mayıs'a kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz? Kırklareli'nden güzel bir haber bekliyorum.

Biliyorsunuz, Kırklareli'nin benim siyasi hayatımda farklı bir yeri var. Okuduğumuz bir şiir yüzünden haksız bir şekilde cezalandırıldığımda Kırklareli bizi Pınarhisar'da misafir etti. Biz o günleri gazete manşetlerinden bizlere siyasi ömür biçildiği o kara günleri hiçbir zaman unutmadık. Milletimizin bize karşı yapılan adaletsizliğe karşı gösterdiği vicdanlı duruşu hiçbir zaman unutmadık. Yüzbinlerin bizleri Pınarhisar Cezaevi'ne yolcu ederken o döktüğü gözyaşını hiçbir zaman unutmadık. Kırklareli ile birlikte tüm Türkiye'nin bize nasıl sahip çıktığını, bize nasıl umut bağladığını hiçbir zaman unutmadık. Pınarhisar'da haksız yere tutulduğumuz o günleri tevekkülle, istişare ile geçen bir okul olarak gördük. Pınarhisar'ı bir zindan olarak değil Medrese-i yusufiye olarak kabul ettik.

Darbecilerin milletimiz ile bağlarımızı koparmak için bizi attıkları o zindan Allah'ın takdiri ile yeni bir dönemin başlangıcı, yeni bir yolculuğun ilk adımı oldu. Partimizin ufkunu burada çizdik. Türkiye'ye dair hayallerimizi Pınarhisar'da somutlaştırdık. Gelecek vizyonumuzu burada şekillendirdik. Rabbimizin yardımı, milletimizin desteği ile 3 Kasım 2002 seçimlerinde Anadolu ihtilalini gerçekleştirdik. Ülkemizi 21 yılda tarihinin en büyük yatırımları ile buluşturduk. 81 vilayetimizin her birini eserlerimizle, projelerimizle nakış nakış dokuduk. Milletimizin ayağına vurulan vesayet zincirlerini, kriz, kaos, darbe ve siyasi istikrarsızlık prangalarını tek tek parçaladık. Türkiye'yi sağlıktan ulaşıma, enerjiden eğitime, savunmadan turizme kadar her alanda başarıdan başarıya koşturduk.

Bürokratik vesayetin takoz koyduğu, muhalefetin engel çıkardığı, marjinal örgütlerin sabote ettiği projelerimizi burada saymaya kalksak bitiremeyiz. Biz bu takoz siyasetine ve sabotaj siyasetine teslim olmadık. Bunlara rağmen ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısı ne ise onu yaptık. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Kiminle? Sizinle beraber. Aziz milletimize hizmetkar olmak için daha fazla ter dökeceğiz. Hedeflerimize ulaşmak için daha çok koşacağız. Bunu da Kırklareli'nin desteği ile hep beraber başaracağız. Pazar gününe kadar 5-6 gün kaldı. Öyleyse kapı kapı dolaşıyor muyuz? Gençler, kapı kapı dolaşıyor muyuz? Ana kademe kapı kapı dolaşıyor muyuz? Kırklareli'nden bu defa sandıkları patlatıyor muyuz?

Seçim dönemleri kimileri için bol keseden boş vaat dağıtma günleridir. Bunların her seçim öncesi açtıkları bir vaat bohçası var. Doğruluğuna, yanlışlığına bakmadan buradan seçtikleri vaatleri gittikleri yerlerde sağa sola savururlar. Çiftçiye ne dediler? Bedava traktör dediler. Şimdi soruyorum, çiftçi kardeşlerim size bedava traktörler geldi mi? Ne dediler, suyu, elektriği, ulaşımı ücretsiz yapacağız. Oldu mu? İşte İstanbul yanı başınızda. Ben İstanbulluyum İstanbul'un büyükşehir belediye başkanlığı yaptım. Bunlar ne suyu ucuz, ne otobüsleri bedava böyle bir şey yapmadılar. Fakat biz dönemimizde bunları yaptık. Akıllarına gelen her şeyi söylerler. Hele bay bay Kemal bu işin piridir. Yalanda onun üzerine yok. Seçim bittikten sonra ne yapıyorlar? Vaat bohçasının ağzını bağlayıp sandığa koyuyorlar, bir dahaki seçime kadar milletin yüzüne bile bakmazlar. Bu eski Türkiye'nin siyaset tarzıdır. Biz 2002'de bu siyaset anlayışına son verdik.

Seçim meydanlarında ne diyorsak, neyi vaat ediyorsak göreve geldiğimizde tek tek hayata geçiririz. Melesa emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin insanımızın talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyelerini ise 2 bin liraya yükselttik. Cek, cak demedik, yaptıklarımızı söylüyorum. Milletimizin 60 yıllık hayali olan yerli aracımız Togg'u yollara uğurladık. Bay bay Kemal ve ortaklarının böyle bir gaz yok dedikleri Karadeniz doğal gazımızı getirdik. Şimdi evlere doğal gaz geldi mi? Sadece bununla kalmadık. Bu ayki doğal gaz kullanımını ücretsiz yaptık. Biz ne dersek yaparız, bizde yalan yok. Her şey doğruluk üzerine. Bir sene boyunca da mutfak ve ısınma için kullanılacak 25 metreküplük doğal gaz bedelini faturalardan düşeceğiz. Yani Kırklareli'nde, Edirne'de, Tekirdağ'da diğer şehirlerimizde söylediklerimizi Ankara'ya döndüğümüzde unutanlardan olmadık. Milletimizin kapısını tekrar çaldığımızda da önce karnemizi gösterdik, hesabımızı verdik sonra da gelecek 5 yılda neler yapacağımızı anlattık.