İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu'na provokasyon suçlaması

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, 14 Mayıs seçimlerine işaret ederek, "Türkiye Yüzyılı"nın kapılarının açılmasına 6 gün kaldığını söyledi.

İHA, SİHA ve Altay tankını yaptıklarını ifade eden Soylu, Karadeniz gazını bulduklarını belirtti.

Vatandaşlara İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıllık belediye başkanlığı döneminde ne yaptığını soran Soylu, "Provokasyondan, sağa sola hakaret etmekten ve LGBT'cilik yapmaktan başka ne yaptı, söyleyin bana? Bir de gitti dadaşlarla uğraşıyor, dadaşlarla. Yaptı, yaptı bir şey yaptı, hakkını yemeyelim. İstanbul'a spor yaptırıyor spor. Sabah sporu... Metrobüsler bozuluyor, metrobüsleri ittiriyor. Doğru mu, metrobüsler yanıyor. Ondan sonra insanlar mecburen sabah sporu yürüyüş yapıyorlar ama zamanı geldi. Ona İstanbul öyle bir spor yaptıracak ki göreceğiz işte nasıl spor yaptığını." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'yi dünyanın merkezi haline getirdiğinin altını çizen Soylu, Erdoğan'ın, "İstanbul Havalimanı'nı yapamazsın" demelerine rağmen yaptığını anlattı.

- "Türkiye Cumhuriyeti Devleti adil bir devlettir"

Bu havalimanında Avrupa'daki bütün ülkelerden daha fazla uçuş ve yolcu sayısına sahip olunduğuna dikkati çeken Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bay bay Kemal geçen günlerde bir itiraf daha yaptı. Biliyorsunuz değil mi? Eline aldı, 25 Aralık'ta o bütün o iftiraların tamamını Meclis kürsüsüne çıktı, okudu. 'Tayyip Erdoğan bunların hesabını vereceksin.' dedi. Sonra geçen gün dedi ki 'Acaba beni de 17-25 gibi bir kumpasa mı getirmeye çalışıyorlar?' Ne utanmaz bir adamsınız siz ya? Ya dün Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bu iftirayı atarken biz kimseye kumpas kurmayız. Kimseye de kumpas kurdurmayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adil bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakkaniyetli bir devlettir. Senin yaptığın ve FETÖ'nün senin eline verdiği o anlayışları biz çoktan sildik, süpürdük. Şimdi diyor ki '17-25 Aralık darbesi gibi bir kumpasla karşı karşıya kalabiliriz.' Ya ne halt ettiysen sen ettin, biz bir şey bilmiyoruz. Ya ben bilsem zaten benim ağzımda bakla ıslanmaz. Ben söylerim merak etme. Ben söylerim. Hangi halt yemişsen ben söylerim ama bir şey bilgimiz yok kendi kendine uyduruyorsun, söylüyorsun. Bak, ben bildiğimi söylüyorum."

Bakan Soylu, "Büyükelçilere adam gönderdi. Gönderdiği adamı da söyledim. Ünal Çeviköz diye bir adam gönderdi. Bugün 'Kıbrıs meselesine Türkiye karışmamalı' diyor. Amerika'nın Türkiye'deki müstemleke valisi olarak atadığı o adam, o edepsiz, bugün diyor ki 'Kıbrıs meselesine Türkiye karışmamalı.' Diyor ki, 'Terör devleti orada kurulmalı' diyor." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin iç siyasetine karışıyor"

"14 Mayıs'ta sadece biz bir rey atıp Tayyip Erdoğan'ı seçmeyeceğiz, bunların hesabını da soracağız Allah'ın izniyle." diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Onu bir büyükelçiye gönderdi. Dedi ki 'Biz altılı masada bunları kaydettik, konuştuk ama bunları nasıl yapmanız lazım gelir?' Ya adam ajanlık yapıyor. Bir ülkenin büyükelçisine gidiyor. Sonra o ülkenin bakanı buraya geldi, içişleri bakanı. O içişleri bakanına dedim ki 'Bakın, sizin büyükelçiniz bir halt işliyor, Türkiye'nin iç siyasetine karışıyor. Bunlar eskidendi, biz buna müsaade etmeyiz ve biz bunu bütün Türkiye ile bütün dünyayla paylaşırız. Ya yaptığınızdan geri adım atın ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür dileyin ya da bu ne yaptığını bilmeyen bu adama haddini bildirin.' Şimdi şunu söyleyeyim, hiçbirisi çıkıp da görüşmedi diyemiyor."