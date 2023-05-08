Çalgıcı, koro şefi ve şarkıcı mesleklerinin Ulusal Meslek Standardı belirlendi

Bununla birlikte yayımlanan tebliğlerle bobinajcı (Seviye 4), ağ teknoloji elemanı (Seviye 4) ve web geliştiricisi (Seviye 4) mesleklerinin, Ulusal Meslek Standartlarında ise değişiklik yapıldı.

Buna göre, çalgıcı (Seviye 6), koro şefi (Seviye 6), şarkıcı (Seviye 6), mentor (Seviye 6) ve yönlendirilebilir yatay delgi makinesi operatörü (Seviye 4) mesleklerinde Ulusal Meslek Standardı belirlenerek, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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