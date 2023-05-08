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Dışişleri Bakanlığı ve YÖK'ten depremden etkilenen üniversitelilere diplomasi semineri

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliğiyle "Depremden Etkilenen Üniversitelerdeki Öğrencilere Yönelik Çevrim İçi Diplomasi Semineri" düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 18:37, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 18:39
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Dışişleri Bakanlığı ve YÖK'ten depremden etkilenen üniversitelilere diplomasi semineri

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, SAM'ın "Deprem Bölgesindeki Üniversite Öğrencilerimizle El Ele" programı kapsamında gerçekleştirilen ve 18 Mayıs'a kadar sürecek seminerde konuştu.

Dışişleri Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında yapılan protokolle öğrencilere üniversite eğitimleri ve dersleri dışında bir paket program sunduklarını belirten Özvar, "Bu paket program sizleri Türk dış politikasının muhtelif temalarıyla tanıştırabilmeyi, sizlerin ilgisini güncel Türkiye'nin reel sorunlarıyla politika problemleriyle, dışişleriyle, uluslararası ilişkileriyle aslında bir araya getirmeyi ve sizlere Türkiye'nin güncel dış politika konularını anlatabilmeyi, bu konuda yetkin ağızlardan bilgi sunmayı hedefliyor." ifadesini kullandı.

Özvar, okul dışında bu tür ciddi, bilimsel yetkinlikleri olan etkinliklere öğrencilerin katılmalarını önemli bulduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bundan sonra da programlardaki derslere ilaveten yeni seminerler düzenleyeceğiz. Katılımınızın sizler için çok faydalı olacağına inanıyorum. Öğrencilerimiz kendi program, bölüm veya fakülteleri dışında bilimsel, akademik etkinliklere ne kadar fazla katılırlarsa o ölçüde kendi bilgi, beceri ve yetkinliklerini artıracaklardır. Üniversite dışında fakat üniversite kalitesinde bu tür etkinlikler, üniversite öğrencilerimize fevkalade önemli nitelikler kazandırmaktadır."

Seminer boyunca, öğrencilerin Dışişleri Bakanlığını yakından tanımasının yanı sıra dış politikanın önemli konularında eğitim almaları hedefleniyor.

Programa, deprem bölgesindeki 15 üniversiteden öğrenciler katılıyor.

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