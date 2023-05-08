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Erdoğan: Gelin bu işi ilk turda bitirelim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Gelin bu işi ilk turda bitirelim, ülkemizi terör örgütleri ve tefecilerin ellerine bırakmayalım." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 08 Mayıs 2023 18:50, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2023 19:26
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Erdoğan: Gelin bu işi ilk turda bitirelim
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Tekirdağ Çerkezköy Hayri Batur Caddesi'nde düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar:

Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete geniş yelpazedeki yatırımlar Tekirdağ'ımıza hayırlı olsun.

"Dergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez"

Bu Batı alışacak, öyle dergilerle mergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez. Seçime artık günler kaldı.

Erdoğan: Ülkemize binbir emekle kazandırdığımız eserleri yıkma, hizmetleri çökertme, milli değerlerimizi yabancılara peşkeş çekme sözü veriliyor. Bunlar bir araya gelmişler ülkenin ve milletin kaderi üzerine kumar oynuyorlar.

Gazi Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler, kendilerine en ağır hakaretleri savuranları baş tacı ediyor.

"14 Mayıs Türkiye'de bir dönüm noktasıdır"

Bunlar tankların arasından sıyrılarak 15 Temmuz'da Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gittiler. İşte bu yüzden 14 Mayıs'ta gerekeni yapmalıyız. 14 Mayıs Türkiye'de bir dönüm noktasıdır.

Kandil'dekinin imanı var mı? Bunların ezanı var mı? Bunlar Diyarbakır annelerinin çocuklarını dağa kaçıranlar değil mi? bay bay Kemal, bu annelerin gözyaşları ne olacak? Gelin bu işi ilk turda bitirelim, ülkemizi terör örgütleri ve tefecilerin ellerine bırakmayalım.

Biz 21 yıldır ülkemize istikrar ve güven iklimi tesis ettik.

"FETÖ'cü taktiklerle gerçekleri örtemezler"

Bu mızrak çuvala sığmaz, FETÖ'cü taktiklerle gerçekleri örtemezler. Bunlar ülkelerini ve dünyayı tanımadıkları için zaten yapılmış işleri tanıtmaya kalkıyorlar.

Eser ve hizmet siyasetimizin ürünlerini saymakla bitmez. Bay bay Kemal'in hayalleri bırakın vizyonumuzu, yaptıklarımıza bile yetişmez.

"Tekirdağ'a son 21 yılda 62 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık"

Biz Türkiye'yi 81 vilayetin tamamıyla büyüttük, geliştirdik, kalkındırdık. Tekirdağ'a son 21 yılda 62 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık.

AK Parti yapar onlar bakar. Yahu bir şeyi de siz yapın. Onlar musluk açar, musluk kapatırlar. Hızlı tren projemizin yapımı etaplar halinde sürüyor. Halkalı-Kapıkule arası 1,5 saate düşecek. Hiç kimse kusura bakmasın eser ve hizmet konusunda biz rakip tanımıyoruz.

Londra'dan 300 milyar dolar getireceğim diye yalan yanlış laflar eden bu adama 14 Mayıs'ta hesabını soruyor muyuz?

Organize Sanayi Bölgelerimiz harıl harıl çalışıyor. Amacımız ihracatı 400 milyar dolara yükseltmek.

"İşçi sendikaları ve Çalışma Bakanlığımız yarın görüşecek"

Yarın işçi sendikalarıyla Çalışma Bakanlığımız bir araya gelecek ve son durumu açıklayacağız.

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