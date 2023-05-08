Bakan Kurum'dan site ve tesis yöneticilerine 4 müjde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Üsküdar Mehmet Çakır Kültür Merkezi'nde 'İstanbul Site ve Tesis Yöneticileri ile Buluşma' programına katıldı. Bakan Kurum, site ve tesis yöneticilerine müjdeler verdi.

"Yaklaşık 5 milyon dairede 20 milyona yakın insanımıza hizmet veriyorsunuz''

Bakan Kurum yaptığı konuşmada, "Önce güvenli konutlar, önce huzurlu yuvalar diyoruz. İstanbul'da 1.5 milyon konutluk yüzyılın dönüşümü diyoruz. 'Yarısı Bizden, Yarısı Devletten' diyoruz. Şunun altını önemle çiziyorum, bugün İstanbul'da başlattığımız bu dönüşüm, dünya tarihinin en büyük şehircilik hamlesidir. Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 585 bin bağımsız bölüm için başvuru yapılmıştır ve bina bazında 118 bine ulaştı. Bu ne demek biliyor musunuz? 2.3 milyon vatandaşımızın hayatı artık değişiyor demek. Madem ki site ve tesis yöneticilerimiz sosyal devlet uygulamalarının tesisi için mücadele ediyor. O zaman bilinmelidir ki bu dönüşüm devletimizin millet namına, milletin hayrına taşın altına elini koymasıdır. Türkiye'nin gördüğü en büyük sosyal devlet uygulamalarından biridir. Bugün TOKİ'mizin inşa ettiği konutlarda her binada görevlimiz var, blok yöneticilerimiz mevcut, daha geniş alanda site yönetimlerimiz hizmet veriyor. Yine özel binalarda, sitelerde, kat görevlileri ve yöneticiler var. Sizler bu süreçlerin amir gücüsünüz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm' hamlesiyle 2012'den bu yana güçlenen tesisleşme, büyük bir hız kazanarak daha da büyüme gösterdi. Şu anda sektör, 2 milyonu aşkın kişiyi istihdam ediyor. Yaklaşık 5 milyon dairede 20 milyona yakın insanımıza hizmet veriyorsunuz. Bu çalışmalara katkı sağlamak için 9 Aralık'ta düzenlenen zirveye katıldığımızda bizden bir talebiniz olmuştu. Bizde gereken çalışmaları yaptık ve tam 1 ay sonra Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğümüzü kurduk. Böylelikle sektördeki tüm gelişmeleri yakından takip etmeye, sizlerle birlikte sektörümüze daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

"300-400'den fazla nüfus sayısı olan sitelere sizlerin talepleriyle güvenlik görevlisi zorunluluğu getirme konusunda çalışmalarımızda artık son aşamaya geldik''

Konuşmasında müjdeler de veren Bakan Kurum, "Bir; site yönetimlerimizin bizden yüzde 18 KDV'nin oluşturduğu yükle alakalı bir talepleri olmuştu. Biz bu konuda durum tespiti yapan ve çözüm önerilerini hazırlayacak bir süreci başlatıyoruz. İnşallah elimizi taşın altına koyarak bu sorunun çözümüne katkı sunacağız. İki; tesisleşmenin büyük bir hızla devam ettiği şu günlerde site ve tesis yöneticilerimizin de hizmet kalitelerinin artırılması kaçınılmazdır. Bu anlamda yeterliliği; teoride ve pratikte ölçerek asgari standartları belirleyecek ve bunu düzenleyecek bir 'denetleyici' birimin kurulması için en kısa sürede çalışmalara başlayacağız. Üç; herkes dilediği gibi site veya tesis yöneticisi olamayacak. Bu işi seven, kendisini adayan insanlarla yolumuza devam edeceğiz. Mesleki standartları sizlerle belirleyerek tıpkı müteahhitlik belgesinde olduğu gibi belirli standartları sağlayan yetkin isimlere bu hakkı tanıyacak düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Dört; geçtiğimiz sene İçişleri Bakanlığımız ile başladığımız bir çalışmamız var. 300-400'den fazla nüfus sayısı olan sitelere sizlerin talepleriyle birlikte güvenlik görevlisi zorunluluğu getirme konusunda çalışmalarımızda artık son aşamaya geldik. TBMM yasama dönemi kapandığı için yasalaşma süreci gerçekleşmedi. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakımızın kazanacağı zaferden sonra 28. dönemde bütün bu sözlerimizi TBMM uhdesinde milletvekillerimizin, Cumhur İttifakımızın desteğiyle yasal güvenceye kavuşturacağız'' diye konuştu.

Kurum, ardından Üsküdar Belediyesi'ne ait nostalji otobüs ile Üsküdar sahiline geçerek AK Parti ve MHP stantlarını ziyaret etti. Bakan Kurum'a Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Türkmen de eşlik etti.