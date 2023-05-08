Akşener: 14 Mayıs'ta Recep Bey ve arkadaşlarını emekli ediyoruz

Akşener, Uğur Mumcu Meydanı'nda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla düzenlenen mitingde, "Allah'ına kurban Adana" diyerek katılımcıları selamladı.

Hükümetin politikalarını eleştiren Akşener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin önemine değindi.

Akşener, bir an evvel 14 Mayıs akşamı bu işi bitirmeleri gerektiğini belirterek, "Birinci turda bitirmeliyiz. Gerçekten psikiyatristlerin tedavisine muhtaç insanlar bu ülkeyi yönetiyor. Dolayısıyla her bir arkadaşım, kardeşim, evladım sadece kendisini, ailesini değil, bakın sizden rica ediyorum, bütün arkadaşlarınızı, komşularınızı, akrabalarınızı sandığa götürüyorsunuz ve birinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'nu 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı seçiyoruz ve Recep Bey ve arkadaşlarını da emekli ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve yargının bağımsızlığı için 14 Mayıs'ta birinci turda hem cumhurbaşkanlığını hem de Mecliste çoğunluğu almak durumunda olduklarını aktaran Akşener, milletin bir karar vereceğini hatırlattı.

Erzurum'da yaşanan gerginliğe değinen Akşener, olayın Erzurumluları çok üzdüğünü dile getirdi.

Akşener, katılımcılardan sandıkların korunacağının sözünü alarak, bir oy Kılıçdaroğlu'na, bir oy İYİ Partiye istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Erzurum'da dün düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan olaya ilişkin, "Bu olay tertipli yapılmış, ne yazık ki azmettirilmiş 150-200 kişinin bize yaptığı bir müdahaledir. Onlar, o taşları bana değil milletimize, demokrasiye attı. O 150-200 kişinin arka planı elbet ortaya çıkacak. Orada elinde o canım bayraklarımızla birlikte çoluk, çocuk, genç, yaşlı bir aradaydık. Bize bütün teminatları vermiş olan valisi, emniyet müdürü ve o süreci provoke eden ne yazık ki seçilmiş belediye başkanı kusurludur, suçludur." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Millet İttifakı olarak iktidara gelmeleri halinde herkese eşit hizmet götüreceklerini anlattı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da mitingde konuşma yaptı.