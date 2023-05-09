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İsrail, Gazze saldırısında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü

Kudüs Tugayları:- "İşgal son bulana dek direniş durmayacaktır. Direniş, Filistinlileri topraklarından söküp atmak isteyen işgal güçleriyle angajman kurallarında yerini almıştır, şehitlerinin intikamını alacaktır"SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÇEŞİTLİ GRUPLARIN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 07:10, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 07:34
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İsrail, Gazze saldırısında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü

İsrail ordusu ile İç İstihbarat Örgütü Şabak tarafından Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu toplam 12 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Gazze'ye düzenlenen son İsrail saldırısında 12 şehit verildiği, 20 kişinin de çeşitli şekilde yaralandığı kaydedildi.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları ise yaptığı açıklamada, lider kadrolarından 3 kişinin eşleri ve çocuklarıyla birlikte saldırılar sırasında öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Tugayları lider kadrosundan Askeri Konsey Genel Sekreteri Cihad Şakir Gannam, kentin kuzey kesiminin komutanı Halil el-Behtini, Batı Şeria'daki askeri çalışma liderlerinden Tarık İzzeddin ve liderlerin eşleri ve çocukları için üzüntü içinde oldukları belirtildi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Tarık Silmi de yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin suçlarına karşılık olarak direniş güçlerinin önünde tüm tercih ve senaryoların açık olduğunu" ifade etti.

Silmi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İşgal son bulana dek direniş durmayacaktır. Direniş, Filistinlileri topraklarından söküp atmak isteyen işgal güçleriyle angajman kurallarında yerini almıştır, şehitlerinin intikamını alacaktır"

Öte yandan Hamas Hareketi Lideri İsmail Heniye de gelişmelerin ardından yazılı açıklama yaptı.

Heniye açıklamasında, şunları kaydetti:

"İsrail suikast operasyonunda hesabında yanıldı, bedelini ödeyecektir. Hain bir operasyonla liderlere suikast düzenlenmesi işgal kendisine güvenlik sağlamayacak bilakis direnişi daha da artıracaktır. Direniş, hain düşmanın canını yakacak, üslubu sadece kendisi belirleyecektir"

İsrail ordusu, Gazze'ye bu gece düzenlediği hava saldırılarında, Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarından üç kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarının, ordu ile İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) ortak operasyonu olduğu ve İslami Cihad Hareketi'nin askeri kadrolarına karşı gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, saldırılarda Kudüs Tugayları'na bağlı hayatını kaybeden lider kadrosunun isimleri ayrı ayrı belirtildi.

Gelişmelerin ardından Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği aktarıldı.

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