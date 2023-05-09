İzmir'de karısını öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı karısını tabancayla öldüren zanlı, tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 18:04, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 19:20
İlçe Jandarma Komutanlığına dün teslim olan B.A'nın (57) karakoldaki işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hayatını kaybeden 5 çocuk annesi Tuba A'nın cenazesi ise (29) Adli Tıp Kurumundaki işlemin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin Erzurum'da toprağa verileceği öğrenildi.
Balabanlı Mahallesi'nde 7 Mayıs'ta B.A. (57), eşi Tuba A'yı (29) tabancayla öldürdükten sonra kaçmıştı. Zanlı, dün İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim olmuştu.