Otoda senetle satış dönemi: Talep var, kredi veren banka yok

Yıl başından bu yana ikinci el ve sıfır otomobil fiyatlarına ortalama yüzde 10 zam geldi. Markadan markaya değişmekle birlikte araçlara yapılan zamlar 50 ile 70 bin lira arasında değişiyor.

Bazı markaların A segmentindeki birkaç modeli hariç, piyasada 600 bin liranın altında alınacak sıfır otomobil neredeyse kalmadı. Sektörde seçim sonrası da zamların devam edeceği konuşuluyor. Bu da insanlarda endişe oluşturuyor ve alımların hızlanmasına yol açıyor. Hem ikinci el hem de sıfır otomobilde araç bulamama ve fiyat artış problemleri bir kenarda dursun, satıcılar en çok bankaların kredi vermemesinden şikayet ediyor. Fiyatların yükselmesi sebebiyle bankaların yüklü miktarda krediden kaçtığı ve riske girmek istemediği belirtiliyor. Durum böyle olunca eski yöntem olan senetle araba satışına ilgi arttığı ifade ediliyor.

KAAN ZENGİNLİ-