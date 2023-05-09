Malatya'da hasarlı binanın çöken duvarının altında kalan kişi öldü

Durumun bildirilmesi üzerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Öz, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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