Washington Post'tan dikkat çeken 'Erdoğan' analizi

Bakan Özer, yaz okullarına ilişkin detayları açıkladı
Bakan Özer, yaz okullarına ilişkin detayları açıkladı
Sonsuza kadar aidatsız kredi kartı!
Sonsuza kadar aidatsız kredi kartı!
Sponsorlu İçerik
Erzurum'daki olaylara karışan uzman çavuşun sözleşmesi feshedildi
Erzurum'daki olaylara karışan uzman çavuşun sözleşmesi feshedildi
Kamu işçisinin zam pazarlığında imza günü
Kamu işçisinin zam pazarlığında imza günü
14 Mayıs seçimlerinin oy pusulalarının basımı tamamlandı
14 Mayıs seçimlerinin oy pusulalarının basımı tamamlandı
Malatya'da hasarlı binanın çöken duvarının altında kalan kişi öldü
Malatya'da hasarlı binanın çöken duvarının altında kalan kişi öldü
Otoda senetle satış dönemi: Talep var, kredi veren banka yok
Otoda senetle satış dönemi: Talep var, kredi veren banka yok
İsrail, Gazze saldırısında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü
İsrail, Gazze saldırısında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü
Kılıçdaroğlu yanıtladı: İhraç edilen KHK'lılar dönecek mi?
Kılıçdaroğlu yanıtladı: İhraç edilen KHK'lılar dönecek mi?
Akşener anlattı: Seçim kazanılırsa bakanlık dağılımı nasıl olacak?
Akşener anlattı: Seçim kazanılırsa bakanlık dağılımı nasıl olacak?
Oy kullanma işlemenin bittiği ülkelerden pusulalar Türkiye'ye gönderiliyor
Oy kullanma işlemenin bittiği ülkelerden pusulalar Türkiye'ye gönderiliyor
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Çalışmalarımız hazır
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Çalışmalarımız hazır
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 750 bini aşkın seçmen oy kullandı
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 750 bini aşkın seçmen oy kullandı
700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında son durum
700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında son durum
Yerli otomobilde teslimatlar sürüyor
Yerli otomobilde teslimatlar sürüyor
TÜİK: Her 3 kişiden biri yoksulluk riski altında
TÜİK: Her 3 kişiden biri yoksulluk riski altında
Erdoğan'dan Erzurum'daki olaylarla ilgili ilk açıklama
Erdoğan'dan Erzurum'daki olaylarla ilgili ilk açıklama
'Ordu açıklarında keşif amaçlı yeni bir sondaj yapabiliriz'
'Ordu açıklarında keşif amaçlı yeni bir sondaj yapabiliriz'
'Dergi kapaklarından parmak sallayanların tehditleri sökmez'
'Dergi kapaklarından parmak sallayanların tehditleri sökmez'
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 75'i son 20 yılda atandı
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin yüzde 75'i son 20 yılda atandı
Yurt dışından oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor
Yurt dışından oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderiliyor
Manisa'daki petrol kuyusunda numune çıkarılmaya başlandı
Manisa'daki petrol kuyusunda numune çıkarılmaya başlandı
'Yeni YHT projesiyle Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek'
'Yeni YHT projesiyle Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek'
'Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştiriyoruz'
'Cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştiriyoruz'
'Erzurum'daki saldırganlar hakkında gözaltı kararı alındı'
'Erzurum'daki saldırganlar hakkında gözaltı kararı alındı'
Kızılay 'İmamoğlu'na saldırı' çağrısı yapan 2 yöneticiyi görevden aldı
Kızılay 'İmamoğlu'na saldırı' çağrısı yapan 2 yöneticiyi görevden aldı
Soylu: İmamoğlu gelmiş geçmiş en büyük sahtekardır
Soylu: İmamoğlu gelmiş geçmiş en büyük sahtekardır
'Mahkum olmayan KHK'lıların iadesi son derece anlamsız ve hukuken geçersizdir'
'Mahkum olmayan KHK'lıların iadesi son derece anlamsız ve hukuken geçersizdir'
Kamu kurumu 450 siteye siber saldırı girişiminde bulun 32 kişiye gözaltı
Kamu kurumu 450 siteye siber saldırı girişiminde bulun 32 kişiye gözaltı
Gözler MEB'de...45 bin öğretmen bugün atanacak
Gözler MEB'de...45 bin öğretmen bugün atanacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Washington Post'tan dikkat çeken 'Erdoğan' analizi

Seçime günler kala dünya nefesini tutmuş sonuçları bekliyor. Daha önce pek çok büyük uluslararası ajansın 'dünyanın en önemli seçimi' başlıklarını attığından bahseden Thw Washington Post, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analizde Başkan Erdoğan'ın Türkiye'de 'evinde' olduğunu o nedenle de çok popüler olduğunu dikkat çekilerek 'Erdoğan yeniden kazanır mı?' sorusuna 'Türkiye, Erdoğan'ı üzmez" yanıtını verdi

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 08:59, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 09:02
Yazdır
Washington Post'tan dikkat çeken 'Erdoğan' analizi



14 Mayıs'a günler kala Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri dünyanın da sıklıkla gündeme getirdiği bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin, The Washginton Post daha aylar öncesinde '2023'ün en önemli seçimi Türkiye'de olacak' manşetini atarken geçtiğimiz günlerde The Economist de buna benzer bir başlıkla "Dünyanın en önemli seçimi" diyerek bir haber yayımladı.


The Washington Post da benzer bir haberi tekrardan manşetine taşıdı. Haberde "Türkiye'nin yaklaşan seçimleri dünya için neden bu kadar önemli?" diye sorulurken çeşitli analizlere yer verildi.


Analizde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılından beri zafer kazandığını belirtildi. Ayrıca, uzun süredir muhalif kesim tarafından eleştiri alsa da Erdoğan'ın halen çok popüler olduğu ifade edildi.


Haberin devamında, "Erdoğan'ın yönetimi altında Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası bir güç komisyoncusu olarak rolü önemli derecede arttı" ifadelerine yer verildi.


"Erdoğan gerçekten kaybeder mi?" sorusuna da yanıt arandı. Yapılan analizde "Erdoğan, Türkiye'nin en uzun süre görev yapan lideri. Türkiye, Erdoğan'ı üzmeyecek gibi. 69 yaşındaki Erdoğan seçim kampanyası yolunda kendini evinde hissediyor" denildi.


Erdoğan'ın iktidarda olduğu süre boyunca yaptığı vergi indirimi, ucuz ipotek kredileri, enerji sübvansiyonları ile yol ile köprü geçiş ücretlerini artırmama taahüdü dahil olmak üzere yapılan ekonomik yatıştırmaların halkın yüzünü güldürdüğüne vurgu yapıldı.

Muhalafet ile iktidarın birbirine çeşitli suçlamalarda bulunduğundan bahsedilen haberde muhalefetin özellikle terör örgütü PKK'ya destek vermesinden dolayı hükümet tarafından suçlandığına dikkat çekildi.

Haberde CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bahsedildi. Bugüne kadar Erdoğan'a karşı her daim kaybettiğine vurgu yapılırken, aslında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP tabanında popüler olduğuna vurgu yapıldı.

Haberde ayrıca başka bir noktaya daha dikkat çekildi: İsveç ve NATO. "Belki de hiçbir ülke 14 Mayıs seçimlerini İsveç kadar yakından takip etmiyor" denilen haberde Türkiye'nin taleplerini yerine getirmediği için İsveç'in NATO'ya girmesine onay vermediği hatırlatıldı.

Haberin devamında "Türkiye'deki muhalefet huysuz olmasıyla bilinse de bu seçimler öncesined farklılıklarını belki kaldırmışlardır. Ancak Kılıçdaroğlu kazanırsa da milliyetçiler, İslamcılar, lakikler ve liberalleri içeren bir ittifak içinde mücadele edecek" denildi.

Bu nedenle de İsveç'in umutları Kılıçdaroğlu'na bağlanmış durumda. Nitekim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Ünal Çeviköz, İsveç'in NATO talebinin karşısında durmayacaklarını söyleyen skandal ifadelere yer vermişti.


Bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli göçmenlerle ilgili politikasının da The Washinton Post tarafından yanlış bulunduğuna dikkat çekildi.


Bir diğer önemli husus ise analize göre Rusya-Ukrayna savaşı. Erdoğan'ın dengeleyici bir pozisyonda olduğuna dikkat çekilen haberde, Putin'in video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santali'nin açılışına katıldığından bile bahsedildi.


Geçtiğimiz hafta boyunca da Türkiye'deki seçimlerle ilgili çeşitli analizler yapıldı. Dünyanın nefesini tuttuğu bu seçimin niçin bu kadar önemli olduğu ile ilgili ise Avrupa basınında bir analize yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber