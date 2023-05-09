Gaziantep'te halk otobüsünde yankesicilik yapan kişi tutuklandı

Otobüsün kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin H.A. olduğunu tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, halk otobüsünde iki kişinin cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine çalışma yürüttü.

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