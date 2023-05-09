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Erken emeklilik için detaylar netleşiyor

Esnafın emeklilik için prim sayısının SGK'lılarla eşitlenmesinde detaylar netleşmeye başladı. Buna göre prim indirimi düzenlemesinden; manav, bakkal, pazarcı gibi küçük esnafın yanı sıra, kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat da yararlanacak.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 10:45, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 10:47
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Erken emeklilik için detaylar netleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaf ile ilgili "Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak" demişti.

Esnaf ve sanatkarın bir bölümü EYT'den yararlanamadı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, dün, yapılacak düzenlemeler kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Palandöken, çıkışta yaptığı açıklamada, EYT'deki en büyük problemin, sosyal güvenlikteki prim eşitlenmesi olduğunu belirterek, "SSK'lılar 7 bin 200 günde, esnaf ve sanatkarlar ise 9 bin günde emekli oluyordu. Dolayısıyla burada esnaf ve sanatkarın bir bölümü EYT'den yararlanamadı. SGK'nın kurulmasındaki en önemli amaç, norm birliğinin sağlanmasıydı. Yani, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lunun aynı haklardan yararlanmasıydı. Şimdi bunu, 7 bin 200 günle birlikte aldık" diye konuştu.

1 milyondan fazla insan yararlanacak

Önümüzdeki hafta seçim yapılacağını hatırlatan Palandöken, "Bu haftanın sonunda bu meseleleri müzakere edip neticelendirmemiz mümkün değil ama norm birliği netice itibarıyla halledilmiş durumda. Bundan sonraki süreçte böyle problemlerde karşılaşmamız mümkün olmayacak. 1 milyon ila 1 milyon 200 bin civarındaki insanın bundan yararlanacağını varsayıyoruz. Aynı süreçte, vefat edip de ailelerinin aylıklarını alabilmesi ile ilgili problem de çözülmüş oluyor. 7 bin 200 günle 9 bin gün arasındaki mesafe de 5 yıldan fazla fark ediyor. Dolayısıyla bu da halledilmiş olacak" dedi.

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