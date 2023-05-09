Dolar 19,51 TL'den günü tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 19,51 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 17:57, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 17:58
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,5060
|19,5070
|19,5170
|19,5180
|Avro
|21,5380
|21,5390
|21,3940
|21,3950
|Sterlin
|25,8390
|25,9690
|25,8940
|26,0240
|İsviçre Frangı
|22,9840
|23,0990
|23,0370
|23,1520
|ANKARA
|ABD Doları
|19,4760
|19,5560
|19,4870
|19,5670
|Avro
|21,4980
|21,5780
|21,3540
|23,4340
|Sterlin
|25,7790
|25,9890
|25,8340
|26,0440