Ardahan'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü
Ardahan'ın Göle ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 11:13, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 11:14
Çakıldere köyünde İmdat Çelik'ten (52) haber alamayan yakınları, jandarmaya haber verdi.
Eve sağlık personelleriyle gelen ekipler, Çelik'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.
Gazdan etkilenen Çelik'in eşi Nursel Çelik ise ambulansla kaldırıldığı Ardahan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.