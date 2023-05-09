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Erdoğan: Memurlar müsterih olsun, hazırlıklarımız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin zam oranını açıkladı. İşçilere ilk 6 ay için yüzde 45 zam yapılacak ve en düşük aylık 15 bin liraya çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretli, memur ve emekliler için temmuz ayında enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıkları olduğunu söyledi. Memurların müsterih olmasını istedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 12:30, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 14:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında işçilere yapılacak zammı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu iş sözleşmesi çerçevesiyle, refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yaptıklarını, böylece en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya çıktığını açıkladı.

Buna göre kamu işçilerine birinci yılın ilk 6 ayı yüzde 45 zam, ikinci 6 ayı yüzde 15 zam + enflasyon farkı, ikinci yılın ilk 6 ayı yüzde 10 zam + enflasyon farkı, ikinci 6 ayı yüzde 10 zam + enflasyon farkı verilecek.

Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulaması bu sözleşmeyle getiriliyor.

Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapılacak.

"Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70'lik artışa gittiklerini kaydetti.

"TEMMUZ İÇİN HAZIRLIKLARIMIZ VAR"

Tüm vatandaşların gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler yapacaklarını belirten Erdoğan, "Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur." dedi.

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