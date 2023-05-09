AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Mayıs Perşembe günü açıklanacak Mart 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının martta 5,74 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri 4 milyar 129 milyon dolar ile 8 milyar 500 milyon dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler hesabı, Şubat 2023'te 8 milyar 783 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 55 milyar 362 milyon dolar olmuştu.