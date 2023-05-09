Sağlık-Sen: Kapsamlı bir kamu maaş reformu elzemdir, kaçınılmazdır

Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, kamu işçilerine yapılan zamla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında kamu işçilerine yapılan zammı değerlendiren Doğan, "Bu düzenlemeler yapılırken hak savunuculuğunu yaptığımız memurlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin göz ardı edilmesine, çağrılarına kayıtsız kalınmasına, taleplerinin karşılanmamasına da rıza göstermemiz mümkün değildir. Bu bağlamda, kapsamlı bir kamu maaş reformu elzemdir, kaçınılmazdır" dedi. Emek mücadelesi veren sendikacıların, kamu işçilerine yahut asgari ücrete yapılan iyileştirmelere itiraz etmelerinin mümkün olmadığını, bilakis bu durumun memnuniyet verici bir gelişme olduğunu dile getiren Doğan, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bu düzenlemeler yapılırken hak savunuculuğunu yaptığımız memurlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin göz ardı edilmesine, çağrılarına kayıtsız kalınmasına, taleplerinin karşılanmamasına da rıza göstermemiz mümkün değildir."

"Kamuda ücret dengesinin bozulmasına, izi silinmeyecek hasarlara yol açılmasına müsaade edilmemelidir"

Aldığı eğitimle, yaptığı işle ve üstlendiği risk ile yüklendiği sorumluluk ile aynı doğrultuda gelir elde etmesi hemşirenin, hekimin, sağlık teknisyeninin, teknik personelin ve memurun en tabii hakkı olduğuna dikkati çeken Doğan, "Geldiğimiz noktada atılan adımlar, yaşanan gelişmeler kamuda iş barışını tehlikeye sokmaktadır. Kamuda ücret dengesinin bozulmasına, izi silinmeyecek hasarlara yol açılmasına müsaade edilmemelidir. Doğru bildiğimizi söylemek, olması gerekeni ifade etmek ve bunun gerçekleşmesi için mücadele vermek yükümlülüğümüzdür. Bu doğrultuda adım atmaktan geri duramayız. Emeğimiz için, alın terimiz için, hakkımızın teslimi için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.