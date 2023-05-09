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Denizli'de iki gencin tüfekle öldürülerek kuyuya atılmasına ilişkin iddianame hazırlandı

Maktullerden Hasan Akköse'nin cinayet öncesinde kız arkadaşını arayıp katilin adını söylediği iddianamede belirtildi- Sanıklardan biri için iki kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer ikisine ikişer kez müebbet hapis cezası talep edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 14:29, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 14:30
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Denizli'de iki gencin tüfekle öldürülerek kuyuya atılmasına ilişkin iddianame hazırlandı

- Denizli'nin Serinhisar ilçesinde iki gencin tüfekle vurularak öldürülmesi olayına ilişkin hazırlanan iddianamede sanıklardan biri hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer ikisine ikişer kez müebbet hapis cezası istendi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 9 Haziran 2022'de 19 yaşındaki Hasan Akköse ile 17 yaşındaki İsmail Yalçın'ın tüfekle öldürülüp kuyuya atılması olayına ilişkin iddianame hazırlandı.

Sanık ve tanık ifadelerine yer verilen iddianamede iki gencin öldürülüp cesetlerinin yok edilme girişimine ilişkin sanıkların telefon kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemi aracılığıyla tespit edildiği belirtildi.

Sanıklardan Mustafa A'nın (34) ölenlerden Hakan Akköse ile aralarında alacak verecek meselesinden dolayı husumet olduğunu, kendisine küfür ve hakaret içeren ifadeler kullandığını söylediği kaydedildi.

Olay günü kendisine ders vermek amacıyla arkadaşları vasıtasıyla Akköse ile Yalçın'ı Karahasan Çayırı'na çağırdığını, çıkan kavgada İsmail Yalçın'ın kendisine bıçak savurduğunu, Hasan Akköse'nin de belindeki tabancayı doğrulttuğunu öne süren Mustafa A'nın, tüfekle ateş ederek Yalçın ve Akköse'yi öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

- Kız arkadaşını aramış

Tanıklardan S.Y. ise olay gecesi ölenlerden erkek arkadaşı Hasan Akköse'nin kendisini aradığını, "sakın kapatma" dediğini, ardından da "Mustafa A." diye bağırarak kendisinden polisi aramasını istediğini söylediği iddianamede belirtildi.

Diğer sanıkların anlatımlarında ise sanığın suça sürüklenen iki çocuk ve diğer sanıklar Mehmet G. ile Ali İhsan Y. aracılığıyla Hasan Akköse ile İsmail Yalçın'ı tuzağa düşürdüğünü ve av tüfeğiyle onları öldürdüğü kaydedildi.

Sanıkların cesetleri kuyuya attıkları, daha sonra taşla doldurdukları ve cesetleri yakmaya çalıştıkları da belirtildi.

İddianamede Mustafa A. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet G. ve Ali İhsan Y. hakkında da "kasten öldürme" suçundan ikişer kez müebbet hapis cezası talep edildi.

Suça sürüklenen iki çocuk hakkındaki dosya ise ayrıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği de iddianamede kaydedildi.

İddianame, Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

- Olay

Acıpayam ilçesinde İsmail Yalçın ile Hasan Akköse'yle ilgili aile yakınları 9 Haziran akşamı kayıp ihbarında bulunmuştu.

Hayatlarını kaybeden Yalçın ve Akköse'nin kullandıkları otomobilin Serinhisar ilçesine gittiği tespit edilmiş, aramalar bu bölgede yoğunlaşmıştı. Maktullerin görüştüğü kişilerden 9'u gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden M.A. cinayeti itiraf etmişti. Çapraz sorguda iki kişinin cesetlerinin Develi mevkisindeki su kuyusuna atıldığı belirlenmişti. Cesetler geçen yıl 15 Haziran'da kuyudan çıkarılmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanmıştı. İki şüpheli daha sonra serbest bırakılmıştı.

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