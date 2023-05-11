Memurlar, emeklilik için 15 Temmuz'u beklemeli mi?

Soru: Merhaba Mayısta dilekçe verip 16 Haziranda emeklilik onayımı tebliğ alarak emekliliğe 16 Haziran cuma günü ayrılmayı düşünüyorum. Ancak gündemde olan temmuz maaş zammı ve refah payı ne olacak yani emeklilik ikramiyemde bu artışlardan yararlanabilir miyim? Emeklilik zam oranı 10 Temmuza kadar belli olacaktır. Ancak refah daha geç kanunlaşırsa benim emekli ikramiye ve ilk maaşım temmuzun başında bağlanırsa bu zam oranı + refah payından ikramiyem de ya da maaşımda yararlanabilecek miyim? Ya da 15 Temmuz maaşını alıp 17 Temmuzda mı ayrılmam daha mantıklı olacaktır? Teşekkür ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Temmuz 2023 katsayı artışından yararlanmak için mutlaka 15 Temmuz 2023 tarihini beklemeye gerek olmadığını, 15 Haziran 2023 görev aylığını alıp, 16 Haziran 2023 tarihinde emekli olmanın yeterli olacağını söyleyebiliriz.

Emekli olmak isteyenler neden Ocak veya Temmuz katsayı artışlarını beklemeyi tercih ederler?

Emekli olmak isteyenler, çalışma hayatlarını bitirmek isterler. Bu nedenle de, emekli olmak isteyenlerin ilk planda düşündükleri husus, hangi tarihte emekli olacakları ve emekli ikramiye tutarları ve emekli aylık tutarlarının hangi katsayılar üzerinden alacaklarını hesap etmeleri olmaktadır.

Memurların emeklilik işlemleri nasıl yapılmaktadır:

Memurlar için emeklilik, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar için kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yıllarını tamamladıklarında ve EYT olarak bilinen 7438 sayılı Kanun kapsamında da yaş şartı aranmadan mümkün olmaktadır.

Emekli olmak isteyen memur emeklilik talebini yazılı olarak görev yaptığı kuruma yapar, çalıştığı kurum emeklilik onayını alır ve Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderir. Sosyal Güvenlik Kurumu da emeklilik işlemini tesis eder.

Memurların emeklilik işlemlerinde dikkate aldığı katsayılar:

Memurların emekli ikramiyesi ve emekli aylık tutarlarının bulunmasında memur maaş katsayısının etkisi büyüktür. Memur maaş katsayısının artış oranı memurun hem emekli aylık hem de emekli ikramiyesini etkilemektedir.

Memurların hizmet süreleri nasıl hesaplanır:

Memurların hizmet süreleri Sosyal Güvenlik Kurumuna tam kesenek vermek suretiyle geçirdikleri süreler olmaktadır. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu Madde 31 hükmü gereğince fiili hizmet müddeti, tam kesenek vermek suretiyle geçirilen müddettir. Aybaşlarından sonra vazifeden ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddeti sayılır. Tam kesenek verilerek geçirilen süreler de, memurlar aylıklarını her ayın 15 inde aldıklarından, her ayın 15 i ile bir sonraki ayın 14 üne kadar olan süre tam kesenek verilen süre olur ve memurun 1 aylık hizmet süresi belirlenir.

Memurlar emekli olduklarında hangi katsayılar üzerinden işlemleri yapılır;

Her ayın 15'inde maaşlarını almakta olan Devlet memurlarından yine o ayın 15'inde SGK emeklilik kesintileri yapılır.

Yapılan emeklilik kesintisi ise bir sonraki ayın 14'üne kadar olan dönemi kapsar. Bir başka deyişle 15 Haziran maaşını alan bir memur, 16 Haziran'da veya 1 Temmuz'da emekli olmak istediğinde, bu memurun hizmet süresi 14 Temmuz tarihine kadar sayılır.

Hizmet sayılması, memurun 15 Temmuz tarihine kadar yapılan zamlardan da yararlanmasını sağlar. Çünkü katsayılardaki artışlar genel olarak 1 Ocak veya 1 Temmuzdan geçerli olarak belirlenir, yani 15 Ocak veya 15 Temmuz dan geçerli olacak şekilde belirlenmez.

Bu nedenle 15 Haziran görev aylığını alıp 16 Haziran da emekli olan memur için 1 Temmuz'dan geçerli olarak tespit edilen katsayı artışı uygulanarak emeklilik işlemi tesis edilir.

Ancak memur 14 Haziran ve daha önceki aylarda emekli olursa, Temmuz ayındaki zamlardan yararlanamaz.

Emekli aylığında yeni katsayının etkisi nasıl olmaktadır:

Emekli aylığı memur için değişmez. Katsayılar çalışan memurlar ile emekli memurlar için aynı şekilde ve aynı oranda belirlenmektedir. Emekli aylığının artması için Ocak veya Temmuz aylarını beklemeye lüzum olmaz. Sadece emekli ikramiyesi tutarlarını yükseltmek için bir sonraki katsayının artması beklenilebilir.

Diğer bir husus; katsayı dışında refah payının verilmesi de genel olarak katsayıların yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olur. Dolayısıyla 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olur.

Sonuç değerlendirmemiz:

- 15 Haziran 2023 görev aylığınızı almanız ve katsayı ve refah payı artışlarının da 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olması koşuluyla 16 Haziran 2023 tarihinde emekli olmanız sizin hakkınızda 1 Temmuz'dan geçerli artışların yansıtılmasını gerektirir ve emekli aylık ve ikramiye tutarlarınız da bu artışlar dikkate alınarak hesaplanır.

Ayrıca, 15 Temmuz maaşınızı almanıza gerek olmayacağı konusunda diğer bir husus, 15 Haziran maaşınızı aldığınızda aylığınızın başlangıç tarihi 15 Temmuz 2023 tarihi olur ve yine 15 Temmuz 2023 tarihi itibariyle uygulanan artışlar dikkate alınarak hesaplanır. Dolayısıyla 15 Haziran 2023 görev aylığınızı alıp 16'sı itibariyle emekli olmanızda bir hak kaybınızın olmayacağını değerlendirmekteyiz.

