Toplamda 10 yıl hizmeti olan emeklilik statüsünü nasıl kazanır?

Sandık başında kalp krizinden 3 ölüm
Sandık başında kalp krizinden 3 ölüm
17 yaşındaki gencin seçmen kağıdı olduğu iddiasına açıklama
17 yaşındaki gencin seçmen kağıdı olduğu iddiasına açıklama
İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu: 20 bin vatandaş oy kullandı
İstanbul Havalimanı'nda seçim yoğunluğu: 20 bin vatandaş oy kullandı
Sandıkta usulsüzlük girişimi: Sandık Kurulu Başkanı gözaltına alındı
Sandıkta usulsüzlük girişimi: Sandık Kurulu Başkanı gözaltına alındı
YSK'dan 'Erdoğan'ın üzerine taşan mühür' açıklaması
YSK'dan 'Erdoğan'ın üzerine taşan mühür' açıklaması
YSK Başkanı: Herhangi bir adayın pusulada üzeri çizilmemelidir
YSK Başkanı: Herhangi bir adayın pusulada üzeri çizilmemelidir
Seçmen kağıdı zorunlu mu, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
Seçmen kağıdı zorunlu mu, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?
Bakan Soylu: 601 bin güvenlik görevlimiz görevinin başındadır
Bakan Soylu: 601 bin güvenlik görevlimiz görevinin başındadır
Memurların maaşı 22 bin lira olsa da işçiye yetişemiyor
Memurların maaşı 22 bin lira olsa da işçiye yetişemiyor
Dezenformasyona darbe! Twitter'dan operasyonel hesaplara engelleme
Dezenformasyona darbe! Twitter'dan operasyonel hesaplara engelleme
Türkiye sandık başında: Oy verme işlemi başladı
Türkiye sandık başında: Oy verme işlemi başladı
Meteoroloji açıkladı: Seçim günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Seçim günü hava nasıl olacak?
Türkiye bugün seçime gidiyor: Yine demokrasi kazanacak
Türkiye bugün seçime gidiyor: Yine demokrasi kazanacak
İnce'nin oyları geçerli olacak mı? İşte YSK kararının arka planı
İnce'nin oyları geçerli olacak mı? İşte YSK kararının arka planı
Seçim yasakları başladı
Seçim yasakları başladı
Liderler oylarını nerede kullanacak?
Liderler oylarını nerede kullanacak?
Erdoğan: Bu işi ilk turda bitireceğiz
Erdoğan: Bu işi ilk turda bitireceğiz
14 Mayıs'ta hava nasıl olacak?
14 Mayıs'ta hava nasıl olacak?
Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak?
Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak?
Fotoğraf çektirirken suya düştü, kurtarmak isteyen 4 kişi kayboldu
Fotoğraf çektirirken suya düştü, kurtarmak isteyen 4 kişi kayboldu
'Araştırmacıların kısmi zamanlı istihdamı ile Ar-Ge projeleri hız kazanacak'
'Araştırmacıların kısmi zamanlı istihdamı ile Ar-Ge projeleri hız kazanacak'
Muğla Valisi Tavlı, yerli otomobil Togg'u makam aracı yaptı
Muğla Valisi Tavlı, yerli otomobil Togg'u makam aracı yaptı
'Muharrem İnce paylaşımı' soruşturması büyüyor: 17 gözaltı
'Muharrem İnce paylaşımı' soruşturması büyüyor: 17 gözaltı
Muharrem İnce'ye verilen oylar hakkında YSK kararını verdi
Muharrem İnce'ye verilen oylar hakkında YSK kararını verdi
MEB, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmeni atadı
MEB, tercih başvurusunda bulunamayan 234 engelli öğretmeni atadı
YSK'dan sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları
YSK'dan sandık kurulu başkanlarına uyarı mesajları
Türkiye yarın sandık başına gidecek
Türkiye yarın sandık başına gidecek
Fitch'ten değerlendirme: Türk bankaları faiz artışı için hazırlıklı
Fitch'ten değerlendirme: Türk bankaları faiz artışı için hazırlıklı
Yeni mühendise 4 kat sınırı
Yeni mühendise 4 kat sınırı
Seçim günü yasakları devreye giriyor
Seçim günü yasakları devreye giriyor
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Toplamda 10 yıl hizmeti olan emeklilik statüsünü nasıl kazanır?

Sosyal güvenlik hukukunda emeklilik için mutlaka 25 yıl hizmet aranmaz, bazı durumlarda 25 yıldan az hizmet esas alınarak memur veya işçi statüsünden emeklilik kazanılır, ancak bu durumlarda bazı şartlar aranır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Mayıs 2023 14:00, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 09:19
Yazdır
Toplamda 10 yıl hizmeti olan emeklilik statüsünü nasıl kazanır?

Soru : Merhaba, Ben ilk kez Ekim 1984 te memuriyete başladım ve kesintisiz olarak 1990 sonuna kadar çalıştım ve iki aylık yedek subay okulundan sonra (Şubat Mart 1991) Nisan 1991 den Mayıs 1992 ya kadar yedek subay olarak görev yaptım. Daha sonra değişik islerde çalıştım ve herhangi bir sigortalı memuriyet durumum olmadı. 2010 Haziran Ayı itibarıyla yeniden devlet memuriyeti görevine başladım (Profesörlük kadrosunda) ve bunu 2013 Temmuz ayına kadar sürdürdüm ve daha sonra istifa ettim. Toplam 10 yıl ve 4 ay süren fiili memuriyet sürem oldu. Bunun dışında SSK ya da bağ kur gibi sigortalılık halim olmadı. Mart 1957 doğumluyum ve su an 66 yaşındayım. Bu şartlarda 10 yıl üzeri memur olarak çalışmış ve 65 yaşını geçmiş biri olarak emekli olabilir miyim? Aydınlatıcı bilgileriniz için şimdiden teşekkür ediyorum

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesi uygulamasında 2829 sayılı Kanun hükümleri esas alınır ve son 7 yıl hizmet içerisindeki 3,5 yıl hizmet kuralı dikkate alınır.

10 yıl hizmet esas alınarak memur statüsünde aylık bağlanır mı?

10 yıl hizmet esas alınarak memur statüsünde aylık bağlanması uygulaması bulunur ve bu uygulama 5434 sayılı Kanun geçici madde 206 hükmü gereği yapılır. Bu hüküm gereği 10 yıl hizmet üzerinden aylık bağlanması koşulu olarak;

1- 8 Eylül 1999 tarihinden önce memur statüsünde çalışmaya başlanılmış olması,

2- 8 Eylül 1999 tarihinde 50 ve daha yukarı yaşta olması,

3- Emeklilik talep tarihinde de mutlaka 61 yaşını tamamlamış olması, Gerekmektedir.

15 yıl hizmet esas alınarak memur statüsünden aylık bağlanma durumu:

15 yıl hizmeti olması koşuluyla yine 61 yaşını da doldurmuş olmaları şartıyla memur statüsünden aylık bağlanması 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü uyarınca mümkün olmaktadır.

1984 yılında çalışmaya başlamış kişi SSK statüsünden 25 yıl hizmet aranmadan aylık bağlanmasını kazanır:

İşçi statüsünden emekli olabilmek için 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5225 gün (14 yıl 6 ay 5 gün) SGK primleri ödenmiş çalışmalarının olması gerekmektedir. EYT kapsamında yaş şartı aranmamaktadır.

Kısa bilgilendirmelerimiz ışığında sizin için söylenebilecek yol haritası şöyle olacaktır:

1- 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle 50 ve daha yukarı yaşlarda olmamanız itibariyle 10 yıl hizmetiniz + 61 yaş esas alınarak memur statüsünden emekli olma ihtimali bulunmamaktadır.

2- 15 yıl hizmetiniz olmadığından ve yaşınız itibariyle memur olarak atanamayacağınızdan ve dolayısıyla bu süreyi memur olarak tamamlama imkanı da olmadığından 15 yıl hizmet + 61 yaş şartıyla emekli olma ihtimali de bulunmamaktadır.

3- Emekli olabilmeniz için tek bir yol olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu da işçi statüsünde/hizmet akdiyle çalışma imkanınız var ise bu durumu değerlendirmeniz ve 3 yıl 6 ay veya daha fazla işçi statüsünde/hizmet akdiyle çalıştıktan, dolayısıyla toplam hizmetinizi 5225 güne ulaştırdıktan sonra işçi statüsünden yaşlılık aylığı bağlanmasının mümkün olacağını değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, konu hakkında SGK na yazılı olarak müracaat edip alınacak cevaba göre de hareket etmenizi tavsiye edebiliriz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber