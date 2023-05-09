Mustafa Şentop: Tayyip Erdoğan düşmanlığı Türkiye düşmanlığıdır

Bayrampaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Rumeli Balkan Gönül Kardeşliği Buluşma programına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Balkan ülkelerinden gelen bakan ve milletvekilleri, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

"Önemli olan Tayyip Erdoğan'a karşı olanların oyunu toplamak ve Tayyip Erdoğan'ı indirmek, düşürmek"

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı indirmek isteyenlerin olduğunu söyleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Seçimin özü nedir? Tayyip Erdoğan devam etsin diyenlerle, hayır Tayyip Erdoğan devam etmesin. Tayyip Erdoğan'ı indirelim, düşürelim diyenler arasındadır. Kendileri de söylüyorlar ya 'terlik olsa oy veririz' diyorlar. Yani terlik olmuş başka bir şey olmuş, kim olmuş? Lazım değil, önemli değil. Karşı tarafın adayı önemli değil. Kendileri de söylüyorlar bunu. Önemli olan Tayyip Erdoğan'a karşı olanların oyunu toplamak ve Tayyip Erdoğan'ı indirmek, düşünmek. İşte bütün bu anlattığım tabloyu dikkate alırsanız tarihin çok nadir dönemlerinde bir insanın geleceği, bir ülkenin, bir toplumun, bir devletin geleceği aynı hale gelmiştir" dedi.

"Tayyip Erdoğan'ın geleceği, Türkiye'nin geleceği, aynıdır"

Tayyip Erdoğan'ın geleceği ile Türkiye'nin geleceğinin aynı olduğunu söyleyen Şentop, "Tayyip Erdoğan'ın geleceği ile, Türkiye'nin geleceği, aynıdır. Tayyip Erdoğan karşıtlığı, Tayyip Erdoğan'ın şahsına değil Tayyip Erdoğan'ın ortaya çıkarttığı bu Türkiye tablosuna, bu Türkiye resminedir. Dolayısıyla bu düşmanlık, Tayyip Erdoğan düşmanlığı Türkiye düşmanlığıdır. Siz şimdi Türkiye'ye Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye destek vermek için geldiniz. Bazı insanlar da kendilerini hiç alakadar etmediği halde bazı gruplar, bazı devletler, bazı kurumlar Tayyip Erdoğan'ı devirmek lazım diye çalışma içerisindeler. Bazı dergiler var dünyada meşhur. Hani biz vesayetten bahsediyorduk ya bu vesayet. Biz Türkiye içindeki vesayetten bahsediyoruz. Bir de küresel vesayet var dünyada. Bazıları gizli saklı oluyor, bazıları bunların gibi açıkça alınıyor" şeklinde konuştu.

"Dergiler, kapak yapıyorlar"

Avrupa ülkelerindeki dergilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dergilere kapak yaparak karalama çalışmalarına girdiğini söyleyen Şentop, "Bir dergi var, bu dergi ocak ayında bir kapak yaptı. '2023 seçimi en önemli seçimi' dedi, Türkiye seçimleri için. Şimdi o yetmedi yeni bir kapak yaptı. Tayyip Erdoğan'ın indirilmesi gerekir diye. O yetmemiş bugün twitter hesabında onu paylaşmış. Tayyip Erdoğan'a karşı bir ifadeyi koymuş oraya. Fransa'da dergiler, kapak yapıyorlar. Almanya'da bir dergide kapak yaptı. Çok enteresan, işte az önce söylediğim Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan değil, Tayyip Erdoğan. Türkiye'de dedim ya bir koltuk var. Orada oturuyor. Koltuk işte bazı yerleri çatlamış, kırılmış koltuğun. Yani düşecek falan demek istiyor. Tayyip Erdoğan'ın oturduğu yerin tam başının üstünde bir hilal var. Koltuğun hilali, hilali de kırılmış. Mesele Tayyip Erdoğan'ı koltuğunu kırıp, Tayyip Erdoğan'ı indirmek değil, mesela hilali kırmak. Hilali kırmak, onu sökmek. Şu anda öyle bir tabloyla karşı karşıya Türkiye" ifadelerini kullandı.

"12 ekonomi kurmayı demek kurmay yok demektir"

12 ekonomi kurmayını eleştiren Başkan Şentop, "Geçen ekonomi kurmayları toplanmış. 12 kişi saydım ben. 12 tane ekonomi kurmayı var. 12 ekonomi kurmayı demek kurmay yok demektir. Yani on iki kişi kurmay olur mu? Bir kişi olur, iki kişi olur nihayetinde işin başında. Netice itibarıyla buradaki mesele bir şey yapmak olmadığı için bir şeyi yıkmak, bir şeyi devirmek, bozmak olduğu için kurmaya gerek yok. Bir şey üzerinde anlaşmaya gerek yok. Sadece rahatsız olanların oyunu bozmak istemesi hedef bu. Milletimizin buna müsaade etmeyeceğine inanıyoruz" cümlelerini kullandı.

"Onların maksadı Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletini kurmak"

Seçimin önemine değinen Başkan Şentop, "Tayyip Erdoğan'ın karşısında kim olursa ona destek verecekler, vereceklerini söylüyorlar. Hani bahsediliyor: hapisten çıkacakmış. Onlar da konuşulmuş olabilir. Esas mesele şu ve bu seçimlerin temel meselesi o. Türkiye'nin kuşatılmasıyla ilgili. Esas anlaşılan nokta ancak şu olabilir. Bu kararı o teröristler, onların sözde liderleri falan veremez. Bu kararı o terör örgütünü bir maşa olarak Türkiye'ye karşı kullananlar verir. Onların maksadı Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletini kurmak istiyorlar. O senaryodan geciktiler, biz geciktirdik. Şimdi bekledikleri şu: Bir kere Türkiye Suriye'deki operasyonları da durdursun ve oradan çekilişin taşı harekattan durdurulsun. Bir daha da sınır ötesi operasyon ihtiyaç da olsa, gerekli de olsa yapılmasın. Nitekim bunun sinyalini aldık. Askerlerimiz sınır ötesinde görev süreleri dolmuş. Mecliste bir oylama yapıyoruz. Terör örgütüyle bağlantılı olan siyasetçiler oy vermiyorlar. Şu anki Cumhurbaşkanı adayının partisi de destek vermedi. Yani yeni bir tezkere değil buraya dikkat çekelim. Bizim zaten askerlerimiz orada. O gün bu destek ilgili karar çıkmamış olsaydı askerlerimiz uluslararası hukuka göre haksız bir şekilde o bölgede kalmış olacaklardı. Buna rağmen destek verilmedi. Şimdi benim kanaatim bu, beklenen budur. Türkiye o bölgeyi boşaltsın" ifadelerini kullandı.

"Orada bir boşluk oluşturmaya çalışıyorlar"

Suriye'nin kuzeyinde boşluk oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Başkan Şentop, "Teröristlerin buradaki faaliyetine müsaade etme. Sen bunu yaparsan biz niye uğraşalım, niye gelelim oraya? Sen bunu yapamadığın için o bölge kontrolü sağlayamadığın için teröristlerin orada cirit atmasına engel olamadığın için biz bunu yapıyoruz. Sen yapacaksan biz niye uğraşalım? Biz çıkar, geliriz. Mesele orada bir boşluk oluşturmaya çalışıyorlar. O boşluğu da bir terör devletiyle, Türkiye'yi kuşatmak için terör devleti kurmak suretiyle uğraşıyorlar. Biz bu planı bozduk, yaptığımızı sınır ötesi harekatlarla. Şimdi, buradan vazgeçin diyecekler. Ona göre destek veriyorlar. Eğer bundan vazgeçilirse bir iki sene içerisinde orada bir terör devleti oluşturmak istiyorlar. Zaten o siyasi temsilciler ne diyorlar? Suriye'de olduğu gibi biz Türkiye'de de bunu istiyoruz diyorlar. Mesele Suriye'de Türkiye'yi kuşatacak o alanı siyasi bir terör devleti, bir siyasi yapıyla bir terör devleti oluşturmak için harcayacak. Temel mesele bu. Bu seçimlerin en temel konusu bu. Yoksa Türkiye'de kim seçilmiş bu ekonomistin ne ilgilendirir? Fransızları ne ilgilendirir? Almanları ne ilgilendirir? İşte Amerika'daki kuruluşları ne ilgilendirir. Ve bunun için ilgilendiriyor. Kendi planları var. Türkiye bu planı bozdu. Tayyip Erdoğan bozdu" dedi.

Programın ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Balkan ülkelerinden gelen bakan ve milletvekilleri ile fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.