KKTC'de Türkiye'deki seçimler için oy verme işlemi sona erdi

Güzelyurt kentinde ise oy kullanma işlemi 29 Nisan'da başlamış ve 1 Mayıs'ta tamamlanmıştı.

142 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC'de, başkent Lefkoşa ve Gazimağusa kentinde 23 sandıkta oy kullanıldı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net